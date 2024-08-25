泳兒想加入VIVA代替ValC　原來有顆跳唱之心

歌手泳兒與師妹VIVA（24日）為電台台慶騷演出，曾經當唱歌節目導師的泳兒被問到可有教導4位師妹？她大讚：「佢哋演出好純熟，喺台度好有自信，表演愈嚟愈好，喺跳舞方面冇咩可以教導佢哋，我畀好高分。」

VIVA成員Carina（李晞彤）覺得近幾個月多了公開表演機會，當中學習到鏡頭及不同大小舞台的走位。快將開學的ValC（張鈊怡）透露理工大學的課程，每周只需上兩天課，問到其他成員是否在ValC返學時放假？其他三位成員笑稱放假是長期願望，雖缺了ValC，但會繼續練舞，在旁的泳兒則說當缺了ValC時，自己可以補上充當成員之一，她說：「我可以免費練舞，希望唔好拖垮佢哋。」

泳兒又指也想當嘗試推出跳舞歌，估計需花一年時間練好新手，又謂：「都想好似佢哋咁去韓國訓練，咁樣進步大啲。（同公司申請？）要呀，希望有大資源去拍MV同增值自己。」

同場的藝人張可頤自言是專程撐電台首席營運總監馬浚偉而來，她說：「佢打畀我話電台33周年，叫我嚟見吓面，其實電台嗰句口號『做回自己，繼續發亮』，都係我哋傾偈時傾番嚟嘅，我哋係非常之好嘅同行，大家都係無綫藝員，同佢拍《金牌冰人》時好開心，雖然唔係成日接觸，但一見如故。（馬浚偉係契哥？）佢唔係我阿哥，佢係高高高高層嚟嘅。」

問到曾是女團「花生女郎」成員的她，為何不一展歌喉？她則謂沒準備，但很有興趣做演講，慶幸在台上有此機會，而之前準備工夫更做到足，她說：「我做咗20幾至30個版本，因為有好深遠嘅意思，我有研究身心靈，個個都想知自己係邊個同去咗邊度，社會答唔到呢個問題，老師又唔教。（開Talk Show講吓？）我又冇咁叻，仲係一個小學生，唔係話唔做戲，但我希望空餘時間可以幫到社會或者黑暗中嘅人，喺靈性上減輕佢哋嘅負擔，我同馬浚偉都想鼓勵呢啲人，（有冇經歷情緒病？）我就冇，只試過有甲狀腺問題。」

問馬浚偉可有力邀她加盟電台做DJ？她表示：「未有咁嘅資歷去做DJ。」又謂之前因檔期問題推辭了《巨塔之后》，無綫暫時尚未傾她再拍劇，而她早已接了電影工作，分別要在馬來西亞，英國及香港拍攝，一直忙到年底為止。

而電台獲近半百歌手到賀，分別有鍾柔美、詹天文、林智樂、張馳豪、陳柏宇、施匡翹、羅啟豪、陳健安及曾比特等輪流上台表演。