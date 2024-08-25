陳曉東孫耀威首度同台　30年友情靠靚樣打開關係

歌手陳曉東（東東）和孫耀威（Eric）同是90年代出道的歌手，兩人相交逾30年，但在（24號）晚的電台台慶上才首度同台演出，兩人合唱《哪誰》外，東東更有意組新晉男團重新出道，而Eric就謂組合叫「Black Black」。1995年於香港入行的東東尊稱於1993年於台灣出道的Eric為「師兄」，Eric謂：「我哋最近仲約食飯，但一路都未約到，今次喺呢度，我就立即捉住傾，因為佢搞緊台灣演唱會，我就喺內地開騷，請嘉賓好難，所以就傾梗互相請對方做嘉賓。」東東指和Eric是很熟的朋友，可是每次都緣慳一面未能同台演出。

問到為何結成好友？Eric就笑言因物以類聚：「都係靚仔。」東東就笑指好友講出事實，又指當年沒視對方為競爭對手，因為覺得樂壇應百花齊放，Eric就話眼見昔日同出道的歌手仍活躍娛圈相當感動，而他早前跟台灣藝人吳奇隆見面時，談及現時仍努力發展演藝事業，實屬難能可貴：「我哋呢一輩係特別努力。（有傳吳奇隆婚變？）我冇見到佢太太劉詩詩，呢啲唔好問我，我亦冇問佢，呢啲好難，我自己嗰啲都求證唔到，無啦啦畀老婆『飛』，我啲錢畀老婆管晒，所以佢踢我走。」而東東就說不要聽外界傳言，當Eric得知東東分別育有10歲的「朵朵」及9歲的「多多」兩名女兒時，突然爆Seed謂：「嘩，你生兩個女，咁你第日都好驚喎，你以前有幾咁…呀，你就受番幾多。」

東東亦言最近兩名囡囡收到不少表白，男同學開口想跟女兒做朋友，問他如何為囡囡擋狂蜂浪蝶，東東就話：「我教個女，如果對方話鍾意你，就叫佢爬上棵樹度。（男同學好狼喎？）依家好狼㗎，有次開生日會，我個女4個月就畀人錫咗一啖，同我嗰個小朋友話佢完全冇放我在眼內，嗰個人仲話『係咩』就走咗去。」Eric續說覺得生女是挑戰，不過東東就自我提醒勿太緊張。

談及Eric開直播相當成功，單計打賞都達千萬數字，他邊說邊流汗謂：「我覺得網上係個自由嘅平台，慶幸自己做直播都多人睇，但唔係賺好多，加加埋埋都未必有千萬打賞。（你緊張到流晒汗喎？）我好嚴明，一定交足稅，平台啲打賞係交足稅先再畀我哋嘅，我都叫香港、台灣啲藝人多啲嚟做直播，自己開創舞台，自己鍾意唱乜就唱乜，不過真實舞台都有好玩嘅地方，可以見吓啲粉絲。」

問到他們自組的男圑名為「Black Black」，Eric覺得可以合唱一首歌先，東東就覺得可帶給粉絲新鮮感：「或者我哋叫F2，新晉男子組合，出年都可以報埋新人獎添。」Eric即舉腳贊成：「一定贏，除非唔贏，敬老都要啦。」現時分別49歲的東東就覺得冷齡首要講心態，至於51歲的Eric稱和東東一樣愛笑，擁有開朗心態最重要。