【營事檔案】蝦仁茄子蓋飯

2024年08月25日 12:00
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    有時想簡單煮，又不想洗太多廚具時，微波爐就是方便的好廚具。而今次介紹的食譜更不用開火，適合條件有限的居住空間或欲方便的人士。將所有食材處理好，按次序叮熟，最後加上芝士，不論是味道還是外表，都是十分吸引的蓋飯。
    茄子有營但吸油
    茄子是一種低熱量、高纖維的蔬菜，富含維生素C、維生素K、維生素B6和鉀。茄子還含有抗氧化物質，如花青素，這些成分有助於減少炎症和保護細胞免受自由基的損害。由於茄子吸油性強，烹飪時應注意控制油量，可以選擇蒸、烤或燉煮的方式以減少油脂攝入。
    洋葱辣眼睛的原因
    洋葱同樣含有抗氧化物質，如槲皮素，可有助於減少炎症和增強免疫系統。切洋葱時會釋放硫化物，可能會刺激眼睛和鼻子，因此會出現辣眼睛或洗鼻水的情況。洋葱可以生食、炒、燉、烤等多種方式烹飪，如洋葱炒蛋、洋葱湯等。
    蝦仁茄子蓋飯
    材料：
    蝦仁 150克
    茄子 半條
    洋葱 1/4個
    芝士碎 20克
    即食飯 1盒
    調味料：
    蠔油 2湯匙
    蒜蓉 1湯匙
    做法：
    1) 洋葱切成細絲、蝦仁洗淨去殼去腸、茄子切片備用
    2) 在可微波的盒子中加入1茶匙油、蒜蓉、洋葱、蝦仁及茄子
    3) 加入蠔油拌勻，微波4分鐘直至蝦仁熟透
    4) 將材料倒入即食飯上，撒上芝士碎
    5) 微波2分鐘，完成
    吳瀟娜(Lillian) - 認可營養師(香港營養師學會)
    「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長以簡單方便食品，設計能配合香港女性生活態度的健康餐單。