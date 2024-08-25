【營事檔案】蝦仁茄子蓋飯

有時想簡單煮，又不想洗太多廚具時，微波爐就是方便的好廚具。而今次介紹的食譜更不用開火，適合條件有限的居住空間或欲方便的人士。將所有食材處理好，按次序叮熟，最後加上芝士，不論是味道還是外表，都是十分吸引的蓋飯。

茄子有營但吸油

茄子是一種低熱量、高纖維的蔬菜，富含維生素C、維生素K、維生素B6和鉀。茄子還含有抗氧化物質，如花青素，這些成分有助於減少炎症和保護細胞免受自由基的損害。由於茄子吸油性強，烹飪時應注意控制油量，可以選擇蒸、烤或燉煮的方式以減少油脂攝入。

洋葱辣眼睛的原因

洋葱同樣含有抗氧化物質，如槲皮素，可有助於減少炎症和增強免疫系統。切洋葱時會釋放硫化物，可能會刺激眼睛和鼻子，因此會出現辣眼睛或洗鼻水的情況。洋葱可以生食、炒、燉、烤等多種方式烹飪，如洋葱炒蛋、洋葱湯等。

蝦仁茄子蓋飯

材料：

蝦仁 150克

茄子 半條

洋葱 1/4個

芝士碎 20克

即食飯 1盒

調味料：

蠔油 2湯匙

蒜蓉 1湯匙

做法：

1) 洋葱切成細絲、蝦仁洗淨去殼去腸、茄子切片備用

2) 在可微波的盒子中加入1茶匙油、蒜蓉、洋葱、蝦仁及茄子

3) 加入蠔油拌勻，微波4分鐘直至蝦仁熟透

4) 將材料倒入即食飯上，撒上芝士碎

5) 微波2分鐘，完成

吳瀟娜(Lillian) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長以簡單方便食品，設計能配合香港女性生活態度的健康餐單。