香港人食慣山珍海錯，夏天來自山野的美食，不得不提的就是各式菇菌，有大廚利用時令的雲南和其他產地菇菌，按其獨有的氣味和質感，再加點創意，於即日至9月打造出別具一格的限定菜式，想品嘗這些佳餚，就要把握機會喇！

尖沙咀：松葉蟹配雞樅菌

李志偉師傅主理的米芝蓮一星中菜廳雲南珍菌推介系列，一道雞樅菌勝瓜煮全隻松葉蟹，先將雞樅菌輕煎，加勝瓜再爆香，和韓國松葉蟹、雞湯煮熟，清鮮又解暑。另一道松苞菌竹笙燜釀豆腐，是從鯪魚肉煎釀豆腐拿靈感，竹笙釀老人頭菌，用濃雞湯煮至入味，配豆腐和濃雞湯，軟滑有口感。

愛啖啖肉的話，推介黑虎掌菌燜青頭鴨，鴨件煎香加黑虎掌菌及調味燜1小時，鴨肉吸收了菇菌的香氣，肉嫩味濃。選用澳洲M7和牛柳炮製的黃帽頭菌雞油菌葱爆和牛粒，和牛配兩款香氣突出的菇菌，軟滑又惹味。至於野菌醬鳳眼果雞球煲，用上自家製野菌醬配當造的鳳眼果，讓雞球煲的層次更豐富。

中環：傳統美食升級

位於中環的高級中菜廳，行政總廚李振龍師傅擅長以創意糅合各大菜系的經典美食，餐廳近日推出的全新「山珍瑰寶盛寶盛宴」，當中有多款菜式以來自雲南和廣東的菇菌入饌。夏天補水最好來一碗燉湯，燉煮6小時的鮮松茸雲霧帶子燉花膠，原粒帶子蓉加蛋白後低溫慢煮，配松茸獨有的清香，帶來雙重口感。傳統金錢蟹盒變奏而成的香酥雪燕阿拉斯加蟹盒，內有雪燕、蟹肉、羊肚菌和鹹香的諾鄧火腿等食材，頓時將這款傳統美食升級。

是次大廚亦特地選用每年只有約1個月當造期的廣東荔枝菌來入饌，這種菇菌味道鮮美而有淡淡泥香，由於它的味道較其他菇菌更清淡，容易被刀具的鐵鏽味影響，故最好手撕入饌，將之加在熬煮6小時的雞湯內，製作成荔枝菌竹笙卷，清雅味鮮。品嘗釀5款菇菌餡的「雞油菌皇酥」後，壓軸甜品的牛肝菌杏仁榛子蛋糕相當有驚喜。大廚指牛肝菌配鹹甜點都非常適合，甜品加入牛肝菌粉，鮮甜又不會有過多水分，感覺剛好。