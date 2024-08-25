關智斌「自抽」即放售冇私藏　邊個閃卡炒價近3千蚊

偶像閃卡曾風靡80-90年代，日前關智斌（Kenny）就重拾集體回憶，快閃英皇娛樂於銅鑼灣開設期間限定概念店0 e:ffect，其中他對抽卡片相當有興趣，結果在幾番奮鬥下，終於搞到抽中兩次自己兩次，他沾沾自喜在社交網留言話聽聞自己的閃卡一卡難求：「發達啦！我居然抽到兩張，冇諗過珍藏㗎，歡迎私下商議。」即明目張膽炒自己「黃牛」。

他又透露除抽自己外，還抽中了老闆楊受成、Gin Lee（李幸倪）、Twins、衛詩雅、VIVA、沈震軒、艾妮及郭思，兼且沒有重覆，仲趁機擦老闆鞋，留言自己好幸運：「算叫沒有重覆。Gin Lee話老闆張卡炒到2800……」被抽中的多位主角亦有現身留言蔡卓妍（阿Sa）講明想要老闆張閃卡 ，而Gin Lee笑謂其的閃卡有親筆簽名，炒價定高於2,800元。

有網民在社交平台表示在限定概念店遇見Kenny是大行「追星運」，大讚他非常靚仔又後生，更有網民表示以為他30歲。不過Kenny拿起許靖韻推出的聯乘小背心研究時，直指設計獨特，但又自言自語謂：「着呢啲小背心，遮到啲嘢呢？」其實小背心梗係愈露得多愈好啦，Kenny呢啲男仔真係識條鐵咩。