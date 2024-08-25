被插傷害對方︱王晶暗指邱淑貞結束關係：我咪食咗隻死貓囉！

導演王晶與邱淑貞的緋聞傳足多年，近日王晶在其短片頻道中談到緋聞舊愛邱淑貞引起話題。王晶在片中承認當年緋聞，不過就疑似暗指對方是提出「終結關係」的人。

王晶當年力捧邱淑貞，因而傳出緋聞，有指邱淑貞做王晶背後的女人多年，但最終因王晶為家庭不願離婚，而令邱淑貞心灰意冷提出分手。後來邱淑貞與沈嘉偉結婚並育有三名女兒。近日王晶再提起邱淑貞，令二人舊情再引起討論。他昨日（24日）上載的影片中，被問及邱淑貞曾被指公開說過被王晶做的一件事深深傷害，她認為是不可原諒，王晶亦罕有作出回應：「其實我都唔知，我真係覺得冇，就算有，我相信係誤會。」他續指：「我係一個咁樣嘅人，如果有人要指摘我做咗某些事，對佢唔住或者咩……我唔解釋㗎！因為一個人可以咁樣公開講完，你點樣解釋，佢點樣都唔會承認㗎喇，即係唔會改變佢嘅諗法㗎喇！我覺得咪由佢咁講囉！」

王晶更疑似暗指邱淑貞是提出終結關係的人，他對於二人交情不再，不感可惜：「冇㗎……呢個世界，所有關係都係去到一個地步，先講話大家唔好繼續喇嗰個人，一定係諗得好仔細，同埋一定係為自己豎立一啲幫自己呢邊嘅理由。咁好朋友，我咪食咗隻死貓囉，有咩所謂。」

王晶指與邱淑貞不再合作之後，多年來只見過一次。王晶早年曾帶邱淑貞見一位中醫師，原來多年來邱淑貞仍有找這位中醫師求醫，王晶說：「佢結咗婚之後懷孕，原來全程都有睇嗰個醫生，係嗰個中醫幫佢take care，嗰日我又去，撞到。客氣埋去傾兩句啦，咁佢都好容氣，都冇乜嘢，大家傾……我話『你佗得好靚呀，仲係一啲水腫都冇』，佢話『因為醫生啦……』。」王晶表示當日帶方逸華見中醫師，加上見到全醫館都在看他與邱淑貞聊天，因此只閒談兩句便說再見：「嗰次係我最後一次見到佢，同佢傾過偈，以後都冇同佢特別來往，我亦覺得唔適合，唔應該來往。」