《中年》梁浩銓自爆欠債幾百萬　稱與太太分居唔關曹敏寶事

《中年好聲音》梁浩銓、藝人楊潮凱及張建聲等，今日（25日）現身旺角麥花臣足球場參與慈善足球賽，與一眾前港腳實行以波會友。今年年初被爆出疑與人妻曹敏寶有婚外情，及後再爆出欠債過百萬並被債主公開追數的梁浩銓，表示4月已跟無綫完約，近來主力自己的幕後生意，他公開交代欠債一事：「一直都有欠債，始終依家市道唔好，理解債主會逼得緊啲，明嘅，我自己都有畀人拖數。（欠債幾幾多？）本身幾百萬，依家還咗一半，要啲時間，目標5年內還晒。」他坦言市道不明朗，現時有甚麼工作都會做，包括接酒樓騷，亦感謝債主們對他體諒未有置他於死地，但坦言負面新聞令他錯失了不少工作機會。

談到感情方面，他坦言跟太太處於分居狀態，小朋友跟媽咪生活，問到是否與他跟曹敏寶的緋聞有關？他説：「唔關任何人事，都唔知點解有咁嘅傳聞。（有傳支嚳儀爆料？）我同佢以前已經識，係好好朋友，佢個人好真，唔識講大話。」他坦言跟曹敏寶已沒甚聯絡，亦為免自己的負面新聞影響大家，故早已退出《中》的通訊群組：「希望大家都唔好再咁多負面新聞，我一個有夠啦。」

同場的楊潮凱示早前因跑步「拗柴」，才剛剛康復，笑言今日以散步方式出賽，又透露被好友洪永城成功勸服，齊齊參加馬接松賽事：「之前玩過半馬拉松，今次會去神戶挑戰42公里賽，目標係希望完成到賽事。」提到太太月初誕下麟兒，再次成為爸爸的他笑指最開心的是大女：「佢知道就嚟做家姐，即刻話『吓！咁我咪要換片？』哈哈！」他指囡囡當事更要求買大堆玩具學習湊B，現在真的會幫忙餵奶及換片。他透露未滿月的囝囝名字叫楊心信，希望他做人有信念。談到工作，他表示5月與無綫約滿後主力自己的電影工作，現正籌備新戲，又表示若舊公司或其他電視台有意，而時間上夾到的話，不介意再現身幕前。