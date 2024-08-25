黃宗澤嘆拍追逐戲太攰：想申請唔好跑咁多！

近日藝人黃宗澤聯同電影動作指導張文傑（German）與導演吳家偉，到馬來西亞為英皇電影《紮職3》宣傳，German大讚片中演員黃宗澤、張繼聰及陳家樂「唔嘢少」，German說：「有時候我會擔心3位能唔能夠做到，係咪需要預備替身？其實去到現場，佢哋3個都好落力，相信自己能夠做到，所以好多打鬥場面都係佢哋親自上陣，其中一場戲係跑彌敦道，非常危險，佢哋都堅持自己跳欄桿，我都擔心佢哋會跌倒。」身邊的黃宗澤坦言：「當下幾緊張！」至於武打部分，German和吳家偉事前一同研究要如何讓大家在大銀幕感受到演員們的痛苦和艱辛，German稱：「畀觀眾睇到佢哋嘅痛係最重要，我哋拍攝期間非常考技術，要同攝影師一齊研究點樣拍到刀插下去時，畀人感覺好痛！」

至於黃宗澤直言出道多年，首次有機會到馬來西亞為電影宣傳及謝票，感覺新鮮，他大爆在戲中有連場追逐及打鬥戲份，他大嘆拍攝追逐戲實在太累，跑起來很吃力，現場跟導演要求，若開拍《紮職4》，申請演鄭浩南的角色，笑言最起碼連被人砍死也非常有型！他稱想繼續演這電影系列，因為自己和團隊已經擁有了默契，拍攝過程也很開心，但他唯一要求是：「想要申請唔好跑咁多仲好！我想拍到《紮職74》！」