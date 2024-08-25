鮮娛糧｜「最醜港姐」再戰環姐？曾全裸勁火辣

現年30歲的雷莊𠒇（Juliette），於2017年當選香港小姐冠軍，同時獲選最上鏡小姐，不過當年「爆大冷」的她，賽後竟慘被批評為「最醜港姐」；她在卸任後亦已離開TVB，回到加拿大發展。

不過近日有傳，即將9月中舉行的美國環球小姐（Miss Universe）香港區選拔賽，雷莊𠒇名字竟出現在最後16強名單中，是次選拔賽更會於香港播出，不過有關詳情，大會至今仍未有公布，但據聞ViuTV「口罩小姐」亞軍徐蒨寧（阿姨），2021年港姐最上鏡小姐楊培琳及藝人姚祖恩也有參賽；而獲選的香港區「環球小姐」冠軍，將可在11月代表香港前往墨西哥，參加全球總決賽，勝出者可獲總值100萬港元現金獎。

雖然雷莊𠒇被封「最醜港姐」，但她其實在2022年代表香港出戰加拿大「Miss Face of Humanity 2022」時，也曾獲得殿軍；之後她在外國也不斷有拍廣告及串流平台劇集，她在其社交平台上，亦不時會大晒火辣身材，甚至曾一絲不掛坐地上，大騷她的曼妙身段，她今日的狀態甚至比選港姐時更好，相信絕對有機會，可脫穎而出。不過據知在近半年，她曾先後痛失了外婆和嫲嫲兩位至親，希望她可盡快收拾心情，專心應戰環姐。