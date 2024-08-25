鄧麗欣想寫劇本做導演　被爆男友有探班

藝人鄧麗欣（Stephy）、監製曾寶儀和導演黃綺琳代表電影《愛情城事》，今晚（25日）現身《夏日國際電影節2024》閉幕禮，而《愛》片則被選為閉幕電影。問到監製曾寶儀為何不邀請導演弟弟曾國祥參與電影製作？曾寶儀笑言：「因為佢貴。」之後又指其實今次電影主要想和新導演合作，而弟弟不符合資格。而今次《愛情城事》電影由多個小故事組成，並在不同地方上映，曾寶儀表示不同年齡層的觀眾都各有愛好：「觀眾會因應自己嘅背而特別鍾意某一個故事，所以呢部電影好適合做約會電影，如果你想了解個男仔，就帶佢去睇，然後問佢鍾意邊個故事。」

老公是台灣人的導演黃綺琳稱自己現在主要香港和台灣兩邊走，又表示想邀請曾寶儀做演員，飾演一個獨立女性的角色，拍由自己執導的電影，不過就遭到曾寶儀拒絕說：「做演員好難，做監製同導演主要用腦，而演員需要承受鏡頭前面嘅壓力，佢哋係用生命去表達一個故事。」不過作為演員的Stephy就表示做演員好幸福，又謂自己都想嘗試做幕後工作：「我想試吓寫劇本做導演。」問到在台灣拍《愛》電影時台灣男友有沒有探班？Stephy的詐傻扮懵說：「我嗰陣時識佢未？」不過立即遭導演黃綺琳踢爆指已經認識對方，Stephy立刻解釋說自己真的沒有印象，亦不記得對方有沒有來探班。

至於Stephy亦透露早前與一班以前是組合Cookies成員的好姊妹，相約到澳門遊玩，稱除了是去吃當地好味的餐廳之外，此行的目的更是為了與在澳門定居的前成員何綺玲敍舊。