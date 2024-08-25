領呔索女 情繫大丈夫

溫柔嘅女人會幫伴侶打領呔，野性嘅女人就會視領呔為勾引男人嘅武器！今日就同大家由領呔嘅「Tie」字講起，睇吓佢係維繫兩性關係方面扮演乜嘢角色！

Tied Up Sex 綑綁式性愛

講到同「Tie」字有關嘅情色話題，筆者第一時間諗起SM，事關綑綁係常見嘅愉虐玩法之一，而情色俚語「Tied Up Sex」，就係指綑綁式性愛。話說呢種玩法源自於古代嘅日本，因當年鐵礦匱乏嘅關係，執法部門逮捕犯人時會採用「捕繩術」，即係五花大綁，而為免對方成功掙脫，綁得好有技巧，到咗江戶時期更衍生超過150個流派，部分綁法收錄喺藤田西湖所著嘅《圖解捕縄術》，而現今唔少情趣綑綁術都係起源於此。

Neck-tie 挑戰難度

後進式嘅性愛體位有好多，若想向高難度挑戰，「Neck-tie」相信可以滿足到你。首先，女方背向男方站立，雙手反箍對方頸部，兩條小腿後彎，喺呢個時候，男方可要捉實女方對腳，兵器對準蜜洞，就能進行活塞運動，簡單嚟講，即係背向式掛鼓。性學家話呢招要求男方有好好嘅體能同體格，女方嘅身體亦要有一定柔靭度，難度唔細，亦唔見得可以提升快感。假如想將難度調低，男方可將一隻腳跪喺床邊，咁就會慳力啲。

《Family Ties》荒淫家族

鹹濕有冇遺傳？理論上，人唔鹹濕好難傳宗接代，但好似四仔《Family Ties》入面嗰班家庭成員咁，鹹到無晒底線，實在有啲過分！呢套作品由Girlsway喺2022年推出，搵嚟David Lord同Anatomik Media聯手執導，仲有Penelope Kay、Angel Youngs、Nina Elle等多位巨乳脫星參演，無論係「胸奴」抑或鍾意劇情類四仔嘅朋友都唔應該錯過！故事講述某個鹹濕家族嘅荒淫生活，當中有人專吼閨密男友，有人專溝型男鄰居，有人唔理好醜最緊要就手！連場情慾演出，令影片喺2023年多個四仔頒獎禮上，獲得最佳編劇、最佳性愛演出等提名。

同場加映：愛寶鈴《男裝女子》

巨乳女優着三點式亮相，成日都會見得到，但其實以男裝示人一樣正到爆！唔信？咁就要睇吓日本AV片廠ABC喺今年3月推出嘅《男裝女子》喇！劇情講述一向習慣打領呔着西裝嘅愛寶鈴，本來鍾意女性，但喺一次按摩過程中，被男技師搞到成身慾火，之後仲瘋狂曳曳添！呢套AV嘅賣點在於可以睇到中性打扮嘅愛寶鈴有幾正，特別係嗰對38吋H奶喺鏡頭前狂搖，視覺效果相當震撼！

講起上嚟，2022年以S1專屬身份出道嘅愛寶鈴，因身材激凸，人氣唔差，但期間試過突然失蹤，舊年10月宣布回歸後又喺今年6月再次刪除社交帳號，唔知係咪搵夠收山呢？