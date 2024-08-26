【是日通勝】

農曆七月廿三

甲辰年 壬申月 壬戌日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：開渠、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：44、13、02

幸運顏色：青色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：財運非常好，但要懂得知足，忌貪得無厭。

金牛座：受人事問題困擾，事業受阻，要謹言慎行。

雙子座：荷包有點拮据，在開源節流上要多下苦功。

巨蟹座：麻煩事一波未平一波又起，讓你難以招架。

獅子座：趁運氣好加把勁，謀事易看到成功的希望！

處女座：努力付出不會白費，經濟上可獲理想回報。

天秤座：財運呈現上升之勢，可考慮加大投資金額。

天蠍座：跟身邊人建立了良好默契，謹記珍惜對方。

人馬座：事業運強，能在職場佔得先機，毋懼競爭。

山羊座：宜給伴侶多點私人空間，過多約束冇好處。

水瓶座：為了感情事耗費心力，令工作表現打折扣。

雙魚座：理財投資嘗到甜頭，毋須為物質生活操心。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）牛 財運旺

（跌）龍 是非多

鼠：時間管理得宜，可在工作上取得突破。

牛：財運亨通，忽然出現不少賺錢的機會。

虎：感情運比較一般，有自尋煩惱的傾向。

兔：精神恍惚，心不在焉，必須小心理財。

龍：是日沖煞，疑心太重，提防伴侶詐型。

蛇：工作壓力大，易因太繁忙而影響健康。

馬：桃花運強，有暗戀對象者可趁機表白。

羊：個性隨和，人品受讚許，好事自然來。

猴：懂得打鐵趁熱，感情生活可打破悶局。

雞：生活上出現意外事故，需要冷靜面對。

狗：獲別人積極協助，事業發展尚算平穩。

豬：獲友人牽紅線，感情路上可取得進展。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

真的假不了，假的也真不了

信任，取決於人品，好人品才會帶來好運氣。

或許你會問，有些人做了許多缺德的事，天天仍活得逍遙快活，不停用各種方式割韭菜，賺得肚滿腸肥，沒有報應嗎？朋友們，這是不可能的。

關於怎樣改運，坊間流傳的方法五花八門，但很多時，你未改運先要破財。飲過甘泉的人，方知枯井的水苦澀，沒有鑑別能力的人卻誤以為井水本來是苦澀，應該用時間用心去感受，因為會有謊言，更不要用耳朵去聽，看人不要用眼睛去看，容易走眼，如果是真高人，不會不停用各種方式去宣傳自己怎樣厲害，真正高人不會把「厲害」二字常常掛在嘴邊，又經常自爆一些從未有人說過的秘事絕學來吸引你。

許多人盼望人生有所得，如智慧、平安、健康、長壽、幸運、富裕，乃至兒孫興旺孝順等等，但往往事與願違，人生諸事有好結果，取決於人品格局，人心是立身之本，若有了壞心腸，人和事便會走向滅亡，這就是你的結局。

人的一生難免有浮沉，不會永遠旭日東升，也不會永遠痛苦潦倒，知命認命，能夠在生活中保持積極向上的態度，面對困難時保持冷靜和理智，自然更容易走向成功。