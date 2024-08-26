鄧凱文為減肥食瀉藥　王嘉慧着羽絨做運動　

前港姐梁麗翹最近邀請師妹鄧凱文（Eris）、王嘉慧（Cathy）及麥詩晴（Ceci）接受其頻道訪問，分享選美時的減肥血淚史。

Eris透露當年參選前進行地獄式減肥，花了3個月減掉20多磅：「我個方法係好極端，真係完全唔食嘢，唔食任何澱粉質，如果好肚餓，我會食雞胸，同埋會做運動，但都做唔到太多，因為冇咁多力。」

Ceci自爆當年第一輪港姐面試，被評判點名一定要減肥：「我當年減肥都係完全唔食澱粉質，我連肉都唔食，最後我係食埋瀉藥，係好唔健康，因為評判叫我減肥，我梗係盡力去減。」但她卻減過火，更被記者取名為「肋骨胸」。Eris聞言補充：「我當年都有食瀉藥，減肥茶之類。（如果第二日做嘢點算？）我計好晒時間。」

Ceci自認減肥年資長，10歲起便開始減肥，因為小時候練芭蕾舞，被老師嫌肥:「老師話你唔減，唔會有好成績，我一直減到大學，一直唔食澱粉質，或者媽咪會限住個份量。後來讀大學就食過龍，到參選港姐又減過。」她稱入行後就改變減肥模式：「我依家會食澱粉質同肉，因為之前減到個人唔開心同會暈，面色又唔好。」

至於Cathy稱人生最瘦並非參選港姐時，而是在英國讀書時：「初時去到英國暴食，之後開始有羞恥心，我試過一日食一個蘋果，最瘋狂係做運動，一邊開暖爐，着住羽絨衫做有氧運動，做到差啲暈。」現時她會少食澱粉質保持身材，但卻怎樣也戒不掉甜品。