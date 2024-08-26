英國殿堂級樂隊Oasis暗示重組　詳情明日公布

於90年代叱吒樂壇的英國搖滾樂隊Oasis近年經常被傳復合的消息，但一直「只聞樓梯響」，而樂隊兩位靈魂人物Liam與Noel Gallagher兩兄弟昨日分別於自己及樂隊的官方社交網留言暗示即將復合，令一眾久等的樂迷為之雀躍！

他們於社交網公開一條片，片段中只打上2024年8月27日8時早上的字句，令一眾樂迷懷疑他們正是暗示將重組，有樂迷留言直言：「原來美夢會成真！」其實近期已有傳Oasis將於下年在英國溫布萊球場舉行10場演唱會慶祝樂隊回歸樂壇。而Liam昨日早上亦有留言表示自己「從來都不喜歡『前度』這個字」，似是證實Oasis重組的傳聞。有粉絲即時留言回應他：「溫布萊見你，不要遲到。」

來自英國曼徹斯特的Oasis於1991年成立直至2009年解散，而原因與Gallagher兩兄弟反面有關，於Oasis時期兩兄弟已經常於訪問中攻擊對方，而導火線是2009年8月底Oasis準備於巴黎一搖滾音樂節出場時兩兄弟拗交繼而動武，Liam拎起兄長的結他當作「斧頭」劈來劈去，最終表演及餘下的巡唱宣布取消，而Noel亦發聲明宣布離隊，並強調自己不能夠再與Liam合作。如今Oasis有望重組就連音樂界人士都表明完全意想不到。有英國傳媒爆料指Gallagher兄弟於連串電話交談後決定重組，有知情者說：「佢哋兩兄弟已唔細，一致認為係時候重組。佢哋亦知道今次的復出演唱會將會成為音樂歷史。」

有音樂界人士預計今次的復出演唱會的門票、贊助、商品以及拍攝電影等收入將高達4億英鎊（約41.2億港元），而Gallagher兩兄弟預計各自有5,000萬英鎊（約5.15億港元）進帳。