掌握脂肪作息期　瘦身事半功倍

每個人都有習慣的作息時間，但原來脂肪也有！並會分為營養期、燃燒期、休息期和囤積期4個階段，只要根據脂肪的作息時間調整飲食習慣，就能讓你在減肥路上事半功倍，愈吃愈瘦。

1.營養期：早上6點至9點

這段時間是脂肪的營養期，身體會處於新陳代謝較高的水平，不容易發胖，因此可以吃得比較豐盛點，但同時也要維持均衡營養，可按照「固態蛋白質+液態蛋白質+碳水+膳食纖維和維生素」的公式進食，例如雞蛋、豆漿、燕麥、低糖水果、全麥麵包和堅果等，這些食物都能提供豐富營養，也能維持血糖穩定，控制食欲。

2.燃燒期：早上10點至下午4點

這段時間是脂肪的燃燒期，也是一天中體力消耗最多的時間，此時應多喝水，以幫助提高身體代謝，加速脂肪分解。如果覺得水過於乏味，則可以加入兩片檸檬片調味，或泡桂花茶和玫瑰花茶等清淡無糖的茶類，令身體攝取更多水分。同時也可以進行適量運動如跑步、跳繩、重量訓練等，減少囤積脂肪。

3.休息期：下午4點至晚上9點

在脂肪休息期時，身體的活動量會逐漸減少，新陳代謝也會相對地降低，此時就要注意控制飲食，避免進食高熱量、高脂肪的食物，建議可進食蔬菜、魚蝦、水果等，幫助消化和排毒，同時碳水的攝取量也可適量減少，並吃到7分飽即可。

4.囤積期：晚上9點至清晨5點

身體會在這段時間進入休息和修復狀態，新陳代謝會進一步降低，此時就要好好管住嘴巴，不宜再吃任何東西，消夜也需要戒掉，否則身體會更容易發胖。如果感到飢餓，可以選擇低卡路里的小吃，例如無糖乳酪、水果和豆漿等。另外，也需要搭配充足的睡眠時間，有助於瘦素的分泌。