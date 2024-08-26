人妻李蘊網上洩密　公然攬野男照曝光

TVB Plus推出的全港首個直播互動猛男選秀騷《我推的野男Live！》日前發布22位入圍參賽者名單 ，其中曾任職空少，現報稱為健身教練的19號參賽者布柏軒（Peter），擁有41吋胸肌的超Cup身材。近日網上更流傳他兩張陳年舊私密照，相中跟已為人妻李蘊表現親暱，在朋友面前攬頭攬頸，而另一張則是坐渡海小輪，由他「手查機」影合照，不過李蘊對面頭面燶燶，似乎被迫影相，令人聯想Peter和李蘊關係匪淺。

李蘊接受訪問時，被問到和Peter的「蜜照」流出，她哈哈大笑說：「係呀，我同佢真係唔係朋友咁簡單，因為佢係我表舅父，我哋由細玩到大，嗰啲相係我哋細個時影嘅，雖然Peter輩份大過我，但其實我哋係同年，都係33歲，佢細個時好搞笑好認叻，唔畀叫名，一定要我叫佢表舅父。」又說雖然長大後，大家各有各忙，且她大部分時間在廣州，但在家庭聚會中亦有見面。

她謂初時不知表舅父參加猛男選舉，直至在電視上見她出鏡為止：「可能佢之前想低調啲，又唔想煩到我，所以冇同我講，不過見佢除晒衫，半裸人前咁鬼勇敢，所以我都以表姨甥身份去支持佢參選，仲會幫佢喺網上拉票，其實之前佢都參加過無綫選秀，只係嗰時我唔得閒理佢啫。」問到可會邀閨密如何超蓮及G.E.M.幫表舅父齊拉票？她說不會刻意，但相信好朋友會自動波幫忙。