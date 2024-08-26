咬爛一家護照　Lily Allen自爆棄養狗仔遭鬧爆收死亡恐嚇

英國女歌手Lily Allen向來言行舉止出位，她與影星老公David Harbour以及與前夫所生的兩名女兒居於紐約，近日受訪時她就投訴家中的愛犬「毀滅了她的生活」。

她表示家中有隻「百厭狗女」Mary，她與老公從動物收容所領養回來，而她自爆因為狗女咬爛晒她的護照而將她送回收容所。她說：「佢食晒我哋（與女兒）3個嘅護照。個護照有埋我哋個簽證，你都唔知使咗我幾多錢去補領。由於當時正值係新冠疫情，所以係物流嘅噩夢。仔女個老竇住喺英國。就係因為呢隻X狗食護照，我唔能夠帶佢哋見佢哋老竇4、5個月。」Lily亦表示Mary不只是食了她們的護照還有其他東西，而她更預告已計劃領養另一芝娃娃混種狗仔。

Lily言論一出即被大批網民圍攻，批評她「冷酷」及「邪惡」，更有網民直言：「你真係好羞恥。狗仔唔係百厭而係冇人類訓練佢哋，呢啲係你哋嘅責任。」有網民說：「向好嘅一面去諗，至少那隻可憐狗狗依家唔使再忍受你。」至於善待動物協會（PETA）亦就Lily的行為而大為不滿，據知協會的副主席Elisa Allen向Lily送上動物毛公仔及信件批評她的行為，信中指她應該帶動物毛公仔回家而非真正動物，並怒斥她：「當佢哋令你帶嚟不便，狗隻係永遠唔應該被當作飾物咁退回。」

為了平息風波，Lily昨日於社交網站撰長文回應事件，她表示自己收到一些可惡的留言其中包括「死亡恐嚇」，而她形容這幾天好難捱。她曲線批評PETA：「仲有要多謝PETA火上加油。」Lily強調她與家人都非常愛Mary，但收養不久牠就開始變得有分離焦慮問題不能獨處10分鐘，而她們已與動物收容所合作在他們提議下找來狗隻行為專家及私人訓練員幫助，後來她與家人商量下都認為她們的家不適合Mary居住。最後她透露自己自4歲開始領養狗隻，好擅長確定狗的需求，自己從來未有被指控錯誤對待狗隻。