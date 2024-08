李炘頤三點式任睇　網友叫Stanley晒波挑機

藝人李炘頤(Alina)入行以來工作量一般,不過卻與男團MIRROR成員「大表哥」邱士縉(Stanley)愛得甜蜜,拍拖多年感情有增無減,令人相當羨慕。日前剛度過34歲生日的Stanley,與Alina拍拖去深水埗食車仔麵,再到九龍城食糖水慶祝,貼地又浪漫。

身材姣好的「大表嫂」Alina竟於男友生日後,無預警下於社交平台上載多張唯美三點式火辣照,且留言:「Неу, No one cares, It's your life, Make your rules, smile for smile, smile for hate, smile for ignorance,

Be yourself, Love yourself.」呼籲網民忠於自己及愛自己,獲不少圈中好友包括Jeremy(李駿傑)、「肥仔」梁業、吳保錡甚至陳凱琳都點讚,留言讚Alina身材弗到漏油,想不到Stanley「蒲頭」留言笑問︰「Aiii… 可以的嗎?」Alina即回:「不可以嗎?」實行隔空打情罵俏!有網民忽然留言提議Stanley影泳照同女友battle一下,Alina即投降:「佢對波一早贏咗我,無得fight。」認真搞笑。