李炘頤三點式任睇　網友叫Stanley晒波挑機

藝人李炘頤（Alina）入行以來工作量一般，不過卻與男團MIRROR成員「大表哥」邱士縉（Stanley）愛得甜蜜，拍拖多年感情有增無減，令人相當羨慕。日前剛度過34歲生日的Stanley，與Alina拍拖去深水埗食車仔麵，再到九龍城食糖水慶祝，貼地又浪漫。

身材姣好的「大表嫂」Alina竟於男友生日後，無預警下於社交平台上載多張唯美三點式火辣照，且留言：「Неу, No one cares, It's your life, Make your rules, smile for smile, smile for hate, smile for ignorance,

Be yourself, Love yourself.」呼籲網民忠於自己及愛自己，獲不少圈中好友包括Jeremy（李駿傑）、「肥仔」梁業、吳保錡甚至陳凱琳都點讚，留言讚Alina身材弗到漏油，想不到Stanley「蒲頭」留言笑問︰「Aiii… 可以的嗎？」Alina即回：「不可以嗎？」實行隔空打情罵俏！有網民忽然留言提議Stanley影泳照同女友battle一下，Alina即投降：「佢對波一早贏咗我，無得fight。」認真搞笑。