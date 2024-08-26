夢幻水晶屋　「紫」氣逼人

湖畔別墅「FEBRUARY THE LOVE SEASON」的外形獨特，像有一隻紫蝴蝶停留在屋頂上。（互聯網）

紫色又稱「公主色」，古今中西均視之為優雅、浪漫、尊貴的象徵，也蘊含祥瑞之意，曾是帝王專屬的顏色。今次介紹的概念建築，無不「紫」氣逼人，尤其是湖畔水晶別墅「FEBRUARY THE LOVE SEASON」，貌似一隻巨型紫蝴蝶，將紫晶能凝聚貴氣人脈的磁場發揮到極致。

巨蝶展翅：FEBRUARY THE LOVE SEASON

紫晶又稱「貴人之石」，不但能招來貴人，還可以開發智慧、幫助思考，難怪設計工作室Alef Design Studio能構思出「FEBRUARY THE LOVE SEASON」此等傑作！

從預想圖所見，這幢樓高三層的別墅，坐落於靜謐的湖畔，設計師以金色線條勾勒出它的輪廓，又利用紫水晶，為它添加了一雙巨大的翅膀，遠看像一隻水晶蝴蝶棲息於屋頂上。當夜幕降臨、燈光亮起，蝶翼更會散發出迷人的光芒！

室內設計方面，除了以紫、金兩色來營造貴氣，天花與牆壁均見到蝴蝶裝飾，形態、紋理活靈活現，也為整個生活空間添加藝術氣息。