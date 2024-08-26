食月餅　食出香港情懷

大家對香港的印象，最深刻是繁忙的街道、急趕的行人和最美的夜景等，有品牌推出的月餅，除用料嚴謹和有不同口味外，今年有品牌特別以香港作主調設計月餅禮盒，讓大家邊品味邊緬懷本土情懷。

大街小巷

一張靚相，可以呃好多個Like，除人物和美食，特色街道也是取景的好主題。本地烘焙品牌今年因應10周年，特別推出以香港鬧市街道作主題的大街小兔禮盒，香港速寫插畫師將約30幢具代表性的香港建築物和店舖入畫，再配中秋小兔和小店，滲出滿滿人情味，盒內是3款招牌流心月餅和茗茶茶包。品牌更推出新的香芋蛋黃蓉月餅，芋泥和鹹蛋黃結合，口感豐富。此外，另一款以《龍珠Z》動漫主題的流心奶黃月餅，月餅上印有一個主角的名字，再加上主角一家的插圖和閃卡，絕對是不少人的童年回憶。

Q版插畫

中秋是和家人聚會的日子，為讓大家感受到香港的美好，本地社企品牌今年以香港美好風景和人情作主題，設計出香港地圖插畫禮盒，標示西環、上環和天星碼頭等面貌。最特別是選用麥芽糖醇製作的低糖蛋黃白蓮蓉月餅，表面會印上「香港」字樣，食完月餅，再依地圖散散步，特別有Feel。

萬家燈火

旅客每次來到香港，必定到山頂欣賞世界級的夜景。西九一間五星級酒店的月餅禮盒以打開團圓之門作設計概念，盒子有古色古香的門鎖和如意結縷空通花圖案，配紫色主調夠高貴。打開盒子後，可看到一幅香港月圓下萬家燈火的美妙景色，內裏有是流心奶黃月餅，邊吃邊感受迷人夜景，足不出戶都可以感受美好時光。