呂爵安整理褲頭疑「火車未到站」　尷尬真相曝光

歌手呂爵安（Edan）與陳凱詠（Jace）到九龍唐接受電訪問宣傳合唱歌《漸漸我們》，過百Edan粉絲在電台外守候，他抵達後先向現場「爵屎」打招呼，答謝支持，期間他突然爆笑整理褲頭，引起未拉褲鏈疑雲，原來只是皮帶沒扣好，不少粉絲網上留言皆以為Edan「火車未到站」、有人以為是造型、亦有人對於他經常遺失偶包不感意外，相當搞笑。

Edan與Jace識於微時由《全民造星I》開始認識，之後一齊主持節目《激安百貨》故相當老友。節目中講到今次合唱淵源，Edan直言為《拉闊音樂會》而炮製，他說：「自己鍾意慘情合唱歌，同埋近年少合唱歌，所以希望大家唱K可以唱。」Jace則直言最初對sweet情歌有保留，笑言合唱會不太自然。

主持問到兩人太稔熟對望唱情歌會否忍不住笑？他笑說：「其實都真係想笑，所以唔會望佢對眼，會望佢眉毛、鼻哥窿。」他又笑言獻唱時也沒有諗甚麼，保持腦海空白一片，亦配合歌曲的無力感。Jace則爆拍攝MV時看見Edan「作嘔」，她笑說：「唔係忍笑咁簡單，真係嘔，因為嗰日有啲唔舒服所以拍拍吓真係去咗嘔。」他則笑說：「唔怪得有啲味啦。」Jace聞言笑說：「真係想同佢做一首隻揪嘅歌。」

Edan雖然愛講笑，但Jace則大讚他計劃周詳，開騷前數月已經商量籌備這首歌，亦鋪排好新歌宣傳。Edan則指最初認識Jace時已覺得她很叻、很有性格、很特別：「好少人可以跟到我嘅轉數，佢口齒伶俐、反應又快，完全見到自己嘅影子，哈哈。」至於講到拍拖，Edan認為自己是理性型，Jace則指談戀愛時就不會理性，故容易失去自己。