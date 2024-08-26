鍾柔美稱放棄大學Offer轉讀HKU Space　用1年時間尋路向

兩位聲夢小花鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）都是今年的DSE考生，她們的選校消息一直受到關注！Yumi早前透露自己的DSE成績未如理想，而近日透露改選讀HKU Space，令不少網民猜測為何有這個決定。

全班第一名的鍾柔美（Yumi）早前考完DSE已透露成績未如理想，近日在出席活動時表示經過深思熟慮，決定留在香港，進入香港大學專業進修學院（HKU Space）攻讀副學士或高級文憑。她表示，雖然收到了多個大學的錄取通知，但最終選擇了HKU Space，希望能夠有更多時間探索自己的興趣和未來方向，希望大家會支持她。

有不少網民得知消息都表示不明白Yumi及Windy的決定，以及質疑Yumi指自己有大學offer的說法。網民猜測1個原因可能是Yumi：「可能係唔想讀嘅科，索性唔讀，揀自己鍾意！」亦有網民指「依家Asso後門都幾易入返八大，甚至入HKU都唔算太難，分分鐘升番 Yr 3，連時間都無浪費到！」

而Windy早前獲得美國伯克利音樂學院（Berklee College of Music）的錄取及獎學金，本可與多位著名音樂人成為校友。然而，她最終選擇了廣州星海音樂學院，還表示：「我個胃未準備好，唔鍾意食西餐！」這一決定讓許多人感到意外，有粉絲批評她「揀錯學校」。但Windy就表示自己不會後悔，指完了星海音樂的課程後可能會再去美國進修讀Master。