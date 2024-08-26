韓星宋雨琦襲港晒廣東話派心　泰星Nani歎麻辣火鍋

泰國男星Hirunkit Changkham（Nani）、韓國女團(G)I-DLE成員之一宋雨琦、Day（許軼）@COLLAR、吳家忻及Moon Tang（鄧凱文），今日（26日）現身中環出席品牌活動，吸引數百粉絲逼爆商場，場面墟冚。Nani甫現身即以廣東話跟大家打招呼：「大家好，我係Nani，好開心見到大家。」事隔1年再臨香港的他表示十分高興，亦透露早前參與拍攝的新劇《High School Frenemy》將於10月上映，請大家期待一下。問到今次來港會想到甚麼地方遊覽？他希望能到主題樂園及一些廟宇走走，亦透露已品嘗了最愛的麻辣火鍋，又指若有機會再來港一定會再去主題樂園遊玩。

至於Day就表示一直也很喜歡(G)I-DLE，今次能跟宋雨琦同場十分高興，她說：「佢哋上次嚟開演唱會我都有自己買飛入場睇，不過今次因為COLLAR要排新歌冇時間睇，不過我估佢哋好快會再嚟。」她坦言很喜歡(G)I-DLE的概念，專注女性力量，問到見到對方出現即引來大批粉絲，會否想也能有對方的成就？她笑言：「信心一定要有，追唔追趕到就係另一件事。」她表示COLLAR現時最希望可出更多歌曲，坦言太少團歌，又透露隊友李芯駖及邱彥筒（Marf）稍後將推出Solo歌，表示自己不急着單飛，不過近來亦有嘗試創作歌曲，又表示對拍劇有興趣，希望可挑戰不同角色。

壓軸現身的宋雨琦，甫出場即引來粉絲爆出尖叫，她邊行邊揮手、派心及飛吻，非常識做，她先以廣東話跟大家打招呼：「大家好，我係雨琦。」問到剛完成一連三日香港演唱會心情？她説：「玩得好開心，好多謝大家嚟我哋個騷，留下非常美好嘅回憶，好期待可以再嚟。」又指昨日已品嚐喜歡的菠蘿包，大讚「好好味」。出道6年的她，透露本身是歌手身份，未來除希望能挑戰不同舞台外，亦想挑戰不同範疇。問到打扮心得，她指自己向來多變，每天會隨着自己的心情去配襯服飾。問到下月23日生日的她有甚麼慶祝計劃？她表示每年生日都會有特別驚喜給粉絲，叫大家期待一下。