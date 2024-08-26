港姐︱王怡然唔認醜聞搞到冇工開　靠師妹楊梓瑤幫口護航

15位港姐候選佳麗今日（26日）出席2024香港小姐競選主題曲MV首播記者會，其中（14）楊梓瑤獲師姐王怡然睇好，她對此表示很開心：「因為我好鍾意佢，佢笑得好甜，冇諗過佢會揀我。（但佢之前有負面新聞？）我知道，但唔了解，佢係個好女仔就夠。」問到若要選友誼小姐會揀誰？她揚言一定會選（9）陳甜甜，她解釋：「因為之前我比較少鏡頭同相；所以唔係咁開心，甜甜就喺社交網甫咗我嘅相，想畀多啲人認識我，佢真係好Sweet。（你有冇喺社交網甫番佢嘅相？）冇，因為已經好多人認識佢。」

而（13）「艷麗版蔡潔」程姜月現場未獲師姐點燈，但她稱不會因此而不開心：「因為15個女仔都非常好，我都覺得好難揀。（如果要你揀呢？）我揀我自己，冇人揀我，我揀自己。」問到若要選友誼小姐，她點名（1）陳紫佟，她指對方雖然年紀最細，但也很照顧大家，出外景時每朝會叫大家起床。

上屆港姐亞軍王怡然穿着低胸裝現身，受父母欠債千萬的負面新聞影響下 ，在任期間幾乎零工作兼拒受訪，直至最近才「復出」試水溫，問到她將卸任的心情？她謂心情好放鬆，會將港姐任務交由下一屆出爐港姐負責，之前就忙於讀書，現畢業後會投入演藝工作，不過現等公司安排，但被指廣東話沒進步，她就覺得廣東話要多講，可是身邊人講普通話為主，而同學多數以英語溝通。

她又否認沒有履行港姐職責：「我做咗成年慈善工作，（你哋呢屆都好少三位一體出席活動？）我哋三個都好經常出席活動，出席咗幾多次就唔記得咗。」可覺得受之前的負面新聞影響而曝光？她反而覺得少曝光跟讀書有關，況且手頭上沒有工作證，加上沒有工作又毋須拍劇下，曝光多少對她不重要，同時有信心鍾意她的人會繼續支持她。

問到父親的欠債事宜是否解決？她大耍太極：「都係好以前嘅事。（解決咗？）要問佢，我以為上次訪問完就完結。（父親喺香港？）今日就……佢唔喺（香港），屋企人啲嘢唔講。」而未來她想嘗試不同的演藝工作，可能會多接工作及多學廣東話。問到跟15位候選佳麗見面，可有心水選擇？她透露心儀擁有模特兒身形的（14）佳麗楊梓瑤。

2016年港姐亞軍及最上鏡小姐劉穎鏇，就點名表示欣賞（1）陳紫佟及（9）陳甜甜，尤其（1）陳紫佟令她最有印象，她說：「我當年參選係19歲已經要好大勇氣，但佢只有18歲，比我參選時更加細個，所以覺得對方更大勇氣，而（9）陳甜甜就覺得佢雖然廣東話唔好，但都好努力用廣東話做訪問，不斷增值。」而同場出席的2020年港姐季軍郭柏妍分別睇好（5）莊曉婷、（9）陳甜甜及（10）吳芷靖，她說：「鍾意佢哋嘅笑容，睇到佢哋頭先喺台上好緊張，我想鼓勵佢哋笑多啲。」至於2019年港姐冠軍黃嘉雯偏愛（11）梁嘉莹及（2）倪樂琳，她說：「（2）狀態好，而（11）就鍾意佢健康嘅小麥膚色。」