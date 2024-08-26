鮮娛糧｜《愛．回家》林淑敏許家傑吵大鑊？踢門片流出

在TVB處境喜劇《愛•回家之開心速遞》中，被公認為最強CP組合的「大小姐」林淑敏（Mandy）及「送水輝」許家傑，向來也深得觀眾好感；在《萬千星輝頒獎典禮2021》中，他倆更曾奪得「最受歡迎電視拍檔」獎，人氣一直高企不下。

但近日「大小姐」林淑敏，卻竟然在社交平台上，發放了一條「吵大鑊」片中的怒踢防火門，而「送水輝」許家傑就隨後追出；雖然許家傑一臉無辜，似無端受氣很慘，但觀乎影片做足後製效果，製作如此精緻，相信他倆其實是「扮嘢耍花槍」，跟他們早前拍下的兩段影片一樣，都是給粉絲送些驚喜。

其實大家也知道無論戲裏戲外，林淑敏與許家傑這對拍檔，感情都是超好，拍戲之餘他們還經常孖住出外活動，像早前他們跟隨《愛回家》劇組，一起回到林淑敏家鄉廣州做宣傳，這對最強CP確實超級受歡迎；在私底下，他們更是經常相約食飯、做運動行山，就連劇中他們兒子「Philip仔」，「一家三口」其實也感情滿滿。

不竟林淑敏與許家傑，大家也是參加選美及選港男出身，多年來都是演綠葉角色，而且同樣經歷過病痛折磨，大家際遇都那麼相近，難怪能如此惺惺相惜，真心希望你們可友誼永固。