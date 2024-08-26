酒店員工爆料︱香港人氣男團成員極有教養　估係Anson Lo

好多人喜歡看藝人真實一面，有專頁在社交網上大爆「香港男子組合」的好人好事，其後也有網民分享任職酒店員工時，李思捷、張栢芝和江美儀等明星的事，大讚他們十分有禮貌和十分好人。

粉絲專頁分享在一場婚宴上遇上「香港人氣男子組合」的成員，而當時他就是負責那一桌的員工。並寫道，男子組合的其中一人有相當多應援，而且跳舞好勁：「每次喺我行緊派餐嘅時候，佢都會將啲碟推開少少或者兩碟餸到埋一碟，留番個位畀我上菜，每次拎飲品或者食物畀佢，佢都會用友善嘅眼神望住我，加埋好誠懇嘅語氣講唔該，而且每次我派完餐冇咁忙嘅時候，佢先會嗌嘢飲。」當他離開時，座位亦相當乾淨，令人十分佩服。雖然專頁並沒有明示是誰，但不少網民都留言指有可能是MIRROR的成員Anson Lo。

其後，也有網民分享任職酒店員工時，遇到明星的一二事。他表示，雖然遇到的大半都是「衰嘢」，但為免被告還是分享一些好人好事。並直言，李思捷會對拉門的職員講「唔該哂。」亦表示張栢芝對人十分有禮貌，寫道：「從來未見過人一句說話可以講N次唔好意思麻煩到你唔該哂你呀，仲要唔係一次，係次次佢嚟都係咁。不過佢知有記者一秒變臉都親眼見過。」