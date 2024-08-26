港姐︱陳甜甜獲兩大師姐加持　最怕決賽講廣東話變粗口

應屆港姐候選佳麗今日（26日）聯同師姐出席宣傳活動，（9）陳甜甜獲劉穎鏇及郭柏妍公開點名，而「Hot版鍾麗淇」（11）梁嘉莹則憑一身小麥膚色獲黃嘉雯青睞。

甜甜感謝兩位師姐，並表示事前沒想到會被她們選中，但她自信十足地說：「可能因為我性格溫柔、大方又搞笑，大家開心就好。（佢哋讚你努力講廣東話。）我好努力講，唔擔心大家笑我，不過擔心會發錯音變粗口，我每一次都好注意。大家都好溫暖。（師姐讚你，為你打下強心針？）我知道自己廣東話講得唔好，我覺得唔好意思，但大家對我好包容同鼓勵。」講到即將開始網上投票，問到如何拉票？她透露有意在社交網上載自己練習廣東話的片段，亦會呼籲家人跟朋友為她投票，又指看不到網民對她有任何負評，讚揚大家都很貼心。

至於梁嘉莹稱讚黃嘉雯是經驗豐富的師姐，開心有多一個人喜歡自己：「亦希望通過我令其他皮膚黑嘅女仔更加多自信，我好鍾意自己嘅膚色，其實無論高矮肥瘦，每個人都係獨一無二。」雖然梁嘉莹的廣東話不算太好，但甜甜稱對方會教她講東話，問到心目中的友誼小姐，兩人互選對方，笑言：「邊個企我隔籬就揀邊個。」