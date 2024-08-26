Spectre Semaphore勞斯萊斯又一One-off

勞斯萊斯的Bespoke高級定制部門最新又有One-off新作，就是這款充滿加州色彩的Spectre Semaphore。(互聯網)

勞斯萊斯的Bespoke高級定制部門不時接到客人委託，替其打造獨一無二的One-off，最近他們更剛完成一款充滿加州色彩的Spectre Semaphore，想必車主定是一位居住在加州的新一代客戶。

不僅車身採用了Semaphore黃色Bespoke高級定制車漆，其頭冚更以銀色噴漆及多層清漆工藝幻化成一幅溢彩大理石(Marbled Paint Spill)藝術畫作。據廠方表示，光是設計、開發和創作過程歷時超過160小時。

明亮的黃色調亦延伸至車廂，座椅、星光門板及儀錶板上部飾板起用了Lemon及Citrine兩款Bespoke高級定製黃色配色，搭配優雅的Grace White及Slate Grey縫線與內飾，營造出鮮明的對比風格。還有就是簡約的高度拋光Cashmere Grey灰漆色Bespoke高級定制漆面木飾件，工匠巧妙地將銀色雲母片融入其中，只要在光線直射時便變得格外璀璨耀眼。