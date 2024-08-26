張穎穎爆張蘭當年大肚逼婚　疑小三上位生汪小菲

內地富二代汪小菲前女友張穎穎近日同汪小菲媽媽張蘭隔空互鬧，全城睇佢哋互揭醜事，尋日（25日）有網友問張蘭：「為甚麼張穎穎一出動還說有五部手機，你怎麼就沒動靜了呢？然後對大S（汪小菲前妻）就往死裏開懟。」張蘭竟暗諷張穎穎係狗，回應：「狗咬你，你也咬狗嗎？」本身受唔住氣嘅張穎穎被激到大爆料，暗指張蘭當年未婚懷孕，逼走汪小菲爸爸原本嘅未婚妻，疑小三上位。

張穎穎先指汪小菲是「濫情無能巨嬰」，又爆料張蘭大肚逼婚：「他還說他爸爸當時有訂婚妻子，媽媽帶球上位，無數次他媽媽要掐死他，經常帶他跳河就為了逼他爸爸回家呢。」母子相處有如狗血肥皂劇，「他倆經常對着電話互搧巴掌！」

有網友隨即貼出張蘭自傳《我的九條命》，當中提到佢同男友交往快4年，結婚時肚中已有小菲：「為了結這個婚，我跟婆婆說：『媽，您要抱孫子了！』其實我也不知道是男是女，賭一把唄！老人嘛，都喜歡抱孫子，一聽這話，趕緊替我們張羅婚禮。」張穎穎就未有指名道姓咁留言：「對的，當時老太婆跑到男方父母前，說我一定懷的是兒子，如果是女兒當場掐死…厭女到極致。真狠啊。幸運的是，是兒子，是不成器的好大兒。」不過張穎穎狂爆黑料，汪小菲就當睇唔到，淨係晒出自己演講、出風頭嘅模樣，未有作任何回應。