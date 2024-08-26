森美走過抑鬱準備退休：留番多啲時間陪家人

電台今晚（26日）舉行周年晚宴，出席的電台DJ森美獲頒服務30年金牌，他表示當初以5,000元月薪入職任兼職DJ，曾試過加薪達1倍，令他有經濟能力供人生第1層樓，問到現時月薪多少？他拒絕透露，笑言收入已上繳太太。

他主持的電台王牌節目《早霸王》，因讓路給台慶廣播劇《微涼之夏》，節目時間要縮短半小時，他說下周其節目回復正常時間，但又說：「都習慣咗講少半小時，覺得幾好呀，做少啲但人工冇變，我都希望個廣播劇做長啲時間。」

除電台工作外，現年50歲的森美坦言已處退休狀態：「其實10年前都開始退休，因為之前工作壓力太大而患抑鬱症，依家冇咁多工作，精神好好多，太太都話我依家可以退休，加上兒子喺英國讀完書返嚟，女兒又喺香港讀大學，兩個都讀醫，我可以減少工作，留番多啲時間陪家人。（50歲就退休？）我爸爸做消防員，55歲就退休，我唔可以輸畀阿爸。」不過他表示依然繼續DJ工作，效法服務電台50年的前輩金剛。

同場的903總監當奴透露將偕少爺占假麥花臣連開4場騷，不過因壓力大，身體出現毛病，包括消瘦，脫髮及頭暈等症狀，經醫生檢查後發現患上自律精神失調，他說：「可能同我茹素有關，因為我為過身嘅貓食咗8個月素，或者試吓1餐素，1餐葷啦。」少爺占就覺得他脫髮不是大問題，最令人感恐怖是會數脫髮數量。

問到開騷可會請嘉賓？他們說會請圈中朋友捧場，更有謝姓的神秘嘉賓，不過問到是謝霆鋒還是謝安琪等時，他保持神秘拒絕開估。當奴又透露電台將舉行多個大型活動，包括籃球，足球及羽毛球賽，但因場地關係未考慮搞水運會，他說：「2年前搞籃球賽，明星隊嘅姜濤傷腳都贏DJ隊1分，今次想再一較高下，已收到好多歌手朋友報名，但DJ唔夠人，因為好多都年過40歲，或者叫埋啲年輕女DJ入隊啦。」