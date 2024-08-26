黃宗澤馬國宣傳排場超強　張繼聰羨慕有巨星待遇

藝人黃宗澤（Bosco）、張繼聰及林千涥等晚上（26日）現身長沙灣，出席主演的電影《紮職3》盆菜宴。提到Bosco早前為電影到馬來西亞為宣傳時現場逼爆粉絲，阿聰指自己因要拍戲故未能出席，他笑謂：「睇番啲片見到場面好墟冚，我都想享受吓巨星嘅接待！」Bosco則大讚大會搞得有聲有色，笑指還安排了大班臨時演員在兩旁迎接，當他們經過時會大呼他們「大佬」，問他有否感覺像巨星？他笑指自己只是演員，又指有提議過若當地票房成績理想，會到當地搞慶功。

提到當地首映出現炒黃牛飛情況，2人均表示很久未試過，Bosco更建議不如到當地開拍第4集。問到若票房好會否派福利？阿聰笑指不鼓勵：「留畀啲後生演員，我入行咁耐，唔會受昆唔會畀人拋浪頭，不過都會謝票，我哋拍咗咁多作品，泳褲唔着得咁多次，再露要露真皮同血管。」他笑指太學術性及太變態，大家也不想看。

2人希望能開拍第4集，因大家已有了默契，又可以令大家齊齊有工開，問到剛開始嘗試投資電影的Bosco會否想過投資第4集？他說：「我呢啲小本經營。（用片酬投資？）我片酬好少。」問到2人誰片酬較多？阿聰即表示對方較多，自己是實用型，Bosco即澄清：「我可能多佢少少，但佢密食當三番。」提到電影公司即場宣布《紮職3》門票全港定價最高為$60，2人大讚安排很好：「片商、院線可以畀優惠街坊，支持香港經濟係好事，可以與民同樂。」