April Cheryse　為夢想瞓身露

所謂一人有一個夢想，相信好多少女都曾經有過模特兒夢，但係為咗圓夢可以去到幾盡呢？美國有位索女為堅持夢想，由着衫做到剝衫，而佢就係April Cheryse喇。

努力堅持

夢想講就容易，但係要實踐卻困難，就好似唔少女仔都諗過做模特兒，先撇除先天條件，後天有幾多人能夠堅持落去呢？不過自稱性格倔強嘅April Cheryse，卻為咗圓模特兒夢，就算剝光豬影裸照都冇問題！

出生於美國加州科斯塔梅薩嘅佢，自細就已經夢想成為模界一員，因此經常做健身Keep Fit又學習化妝，為將來做好準備，最初家人以為佢只係三分鐘熱度，卻估唔到佢真係身體力行，就喺佢17歲時便瞞住家人，報名參家比堅尼模特兒比賽，雖然最終未能奪得獎項，但係佢並冇因此放棄，反而令佢更加堅持夢想，為咗令自己更有時裝觸覺，喺大學時修讀時裝設計，同時繼續參加模特兒比賽，吸取經驗，希望有朝一日能夠成功。

人氣飆升

結果皇天不負有心人，April Cheryse嘅努力並冇白費，終於喺加州舉行嘅模特兒比賽中奪得冠軍，並達成夢想展開模特兒生涯。憑住迷人樣貌及誘人身材，出道冇耐便獲得唔少演出工作，令佢信心大增，自覺前途無可限量，殊不知發展卻不似預期，三年後陷入事業低谷，收入亦大減。

不過勇字掛心口嘅April Cheryse，唔想就咁放棄，於是瞓身一博轉戰裸模界，並挾住時裝模特兒身份，先後為多本著名男士雜誌拍攝一系列全裸寫真。要知道April Cheryse嘅身材火辣，加上早喺時裝模特兒時期，佢嘅造型已經令人充滿幻想，故此寫真推出後人氣直線飆升，而佢亦食住個勢進軍網紅界，實行全力吸金！呢個轉型不但令April Cheryse事業再創高峰，IG粉絲逾100萬嘅佢，更係搵個盤滿缽滿呀！

Profile

出生地：美國

身高：170cm

三圍：35F-24-35

人索身材正嘅April Cheryse，大尺度寫真夠吸睛，做埋網紅人氣亦相當勁，只係講到開設OnlyFans帳號佢卻擰晒頭，稱自己冇咁嘅計劃，粉絲惟有耐心等待啦！