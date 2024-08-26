組合ALL IN踩落中環　34度高溫又唱又跳

由蘇俏慧（Kayaku）、梁心瀘（Sammie）、盧詠芯（Iris）及區慧珊（Abe）組成的女子組合ALL IN，近日推出第二首團歌《傳說の黃金時代》。日前她們拉隊在中環街頭拍攝MV，於34度下又邊唱邊跳，適逢Sammie牛一，幾位隊友為她炮製驚喜，場面十分窩心。

談到新歌主題，Kayaku表示：「構思歌詞內容時，創作人忽然想起近期嘅Y2K熱潮，所以從呢個熱潮出發，再引伸到想帶出嘅訊息，如果事物本身高質嘅話，大家即使未曾遇見過，都會慢慢搵到，絕非想像中嘅遙遠同艱難。」Iris說：「今次錄音對我哋嚟講係一個新突破，我哋喺錄音室盡情嘗試兼大叫咗出嚟，希望從中帶出熱血嘅覺。Sammie喺錄音室行出嚟嗰陣，就話成個過程有種赤裸裸嘅感覺，而且亦大膽改變咗自己嘅唱腔。我初時聽Demo覺得節奏好快及強，要唱出熱血感覺都有啲擔心，最終達到要求，都Surprise到自己。」

為了配合歌詞，今次MV講述4位成員各自擁有藏寶圖的一部分，然後合拼起來就找到寶藏地點，再用寶藏去創造自己的世界，當中有一本空白的書，代表了ALL IN無畏無懼的內心世界，以最單純的心，憑藉喜好創造自己，追逐夢想。談到於高溫下外景拍攝，Abe說：「我哋仲着住長衫長褲跳舞，好在我哋都準備咗冰涼噴霧、小風扇等等去消暑，不過等埋位嘅時候我哋唔係點郁，怕愈郁愈熱！」「壽星女」Sammie則感恩表示：「嗰晚Kayaku突然好嚴肅話有嘢同我講，點知我一行埋去佢嗰度，就全場突然熄晒燈，然後有個工作人員拎住個蛋糕入咗嚟，我嗰時仲諗，邊個咁幸福，可以有咁浪漫嘅氣氛慶祝生日，然後見到生日牌上面寫住我個名，我即刻感動到爆喊。」