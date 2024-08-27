【是日通勝】

農曆七月廿四

甲辰年 壬申月 癸亥日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、中午11時至1時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：嫁娶、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：06、24、13

幸運顏色：淺綠色

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：財運平穩，但桃花運大跌，容易惹上是非。

金牛座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

雙子座：改善財政不能單靠節流，開源方面要努力。

巨蟹座：做事提不起勁，想好好休息，卻事與願違。

獅子座：頭昏腦脹，反應遲鈍，外出談公事易撞板。

處女座：迎來倒霉一天，頭頭碰着黑，信心受打擊！

天秤座：對伴侶要包容，得勢不饒人會令對方難堪。

天蠍座：投資有進帳，但不能強求，亦要見好就收。

人馬座：不要奢望天降橫財，是時候惡補理財知識。

山羊座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

水瓶座：財運急跌，別再胡亂花錢，否則後果自負。

雙魚座：盡力工作可贏得好口碑，付出不會白費的。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）龍 財運升

（跌）蛇 犯小人

鼠：運勢變差，及早作出反省對你有好處。

牛：工作順利，遇上棘手任務亦游刃有餘。

虎：桃花弱，今天沒心情去思考感情問題。

兔：只顧顏值，有可能在感情路上遇挫折。

龍：財運上升，有利做生意，開單冇難度。

蛇：是日沖煞，提防小人出現，容易漏財。

馬：知人口面不知心，對陌生人要多提防。

羊：人緣不錯，易獲貴人造就，有利事業。

猴：事業受阻，有可能被競爭對手比下去。

雞：能提前達成工作目標，收入可望增加。

狗：跟人打交道要有分寸，以免惹是生非。

豬：財運欠佳，珍貴的物件必須保管妥當。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

劫煞盤

在風水巒頭山勢上，一定是以山之形狀美觀圓潤、草木茂盛為佳，以山體崩壞破損及草木不長為劣，不論陰宅陽居都是如是觀。在理氣計算上，就算向某山度大吉，向某山度大凶，仍是取決於山之形態美惡為主，若向度吉而山形又秀麗，自然是吉上加吉了。如向度吉而山形破崩，也好不到哪裏。如向度凶而山體秀麗圓潤，也不至於太凶。當然，向度不吉而山體又崩陷破損，自不然是凶上加凶了。

由於論山之破碎歪斜，惡石巉巖再加上犯了理氣上之劫煞盤，便十分不理想。此套劫煞盤之詩句如下：巽未申山癸劫藏，辛戌居丑庚馬鄉，震艮逢丁甲見丙，壬猴乾兔丙辛方，坎癸逢蛇巳午雞，丁酉逢寅坤亥乙，龍虎逢羊乙猴劫，犀牛龍位永不立。

此套劫煞盤之理論是以坐山方為主，看某方位是否有劫煞，而山形又是破崩惡石滿布，便謂之中了劫煞，會令人丁損傷，嚴重的話甚至死亡，故不可不慎之。若其山體是圓潤秀麗則不忌。

如坐山是巽，未及申的其劫煞方在癸，便是忌在癸方上。若坐山是辛及戍的，其劫煞方在丑也。