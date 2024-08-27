深山「搞出人命」　賤男東出昌大離婚4年奉子再婚

日本女星渡邊杏的36歲前夫東出昌大，4年前因出軌女星唐田英里佳離婚後，今日(27日)透過其視頻宣布，將與今年初合演網台節目的女拍檔奉子再婚，並於明年春天做老竇。

東出表示兩人於兩年前透過工作結識，今年初合演節目後開始拍拖，女方更為他考取狩獵牌照，放棄演員工作移居深山。今年初夏，兩人發現懷孕，明年春天將做父母並結為夫婦。

東出於2020年前爆出不倫醜聞，被揭在當時老婆渡邊杏懷孕期間，暗撻當時未成年的唐田英里佳長達3年，被封「世紀賤男」，形象插水，工作盡失。離婚後的他，隱居山林，靠狩獵過自給自足生活。今年初，他演出網台真人騷節目，獲安排與3名年輕女星在深山過「同居」生活。雖然東出沒有交代另一半身分，但有傳媒起底是與他合演該節目的25歲前女拍檔松本花林。

東出與前妻渡邊杏因合演劇集《多謝款待》戲假情真撻着，2015年結婚後，曾被視為圈中模範夫婦，育有3名子女。離婚後，東出被爆搭上混血網紅，更因帶新歡到拍攝外景酒店留宿而被事務所炒魷。他又傳出因拖欠子女贍養費，令渡邊杏一怒之下帶3名子女移居法國。今次他宣布奉子再婚，外界對婚姻並不看好。