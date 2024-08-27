天后瑪莉亞卡里同日喪母喪姊　一生愛恨交纏

55歲美國天后瑪莉亞卡里（Mariah Carey）發出聲明，透露母親Patricia與姊姊Alison上周末同日離世，分別終年87歲與63歲：「我為我上周末失去母親感到心碎。很悲傷地，因為不幸的原因，我的姊姊於同日離世。我為能夠在母親離世前一個星期陪在她身邊感到欣慰。我感激大家對我的關愛與支持，並在這個艱難時刻尊重我的私隱。」她未有透露母親Patricia與姊姊Alison的死因。知情者透露，Alison死前3周都是住在療養院，並患有內臟疾病。

瑪莉亞與母親Patricia與姊姊Alison關係複雜，瑪莉亞出世後，任職歌劇歌手與唱歌導師的母親便與父親離婚，一手湊大子女。瑪莉亞於2020年推出的自傳《The Meaning of Mariah Carey》形容與母親Patricia的關係是「驕傲、痛苦、羞恥、感激、妒忌、仰慕與失望互相糾纏不清」。不過兩人始終有和好，瑪莉亞卻與姊姊Alison反目成仇，因瑪莉亞在自傳中指姊姊曾引誘還是小童的自己吸毒，嘗試將她賣給嫖客，又將滾燙的茶淋在她身上，造成三度燒傷。姊姊Alison於2021年入稟控告瑪莉亞誹謗，令她產生嚴重情緒問題，索償125萬美元（約975萬港元），不過最後未有跟進。Alison一直毒癮深重，窮困潦倒，2016年曾因賣淫被捕。