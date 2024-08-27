iPhone 16落實9.10發表？今代主打乜功能？

每年9月都是新iPhone推出之時，經過網絡上多番傳聞，Apple終於向外發出邀請函，落實於美國時間9月9日早上10時（香港時間9月10日凌晨1時）舉行秋季發布會，如無意外主角正是iPhone 16系列，屆時果粉可透過apple.com、Apple TV app及官方頻道觀看線上直播。

通常Apple都會在邀請函隱藏產品訊息，這次正中間是一個色彩繽紛的商標光暈，用色跟Apple Intelligence的官方用色相近，可以預期iPhone 16系列將以AI人工智能為賣點，配合大會主題「It's Glowtime」，意味廠方認為新功能可令iPhone進一步發光發亮。除此以外，有傳當日還有多件新產品面世，包括Apple Watch X、Apple Watch Ultra 3、AirPods 4、AirPods Max 2、iPad 11及iPad mini 7等，若然屬實就非常熱鬧！

同場加映：大芒細摺

機王又豈止iPhone 16一部，motorola日前亦發表了razr 50 ultra。這部「細摺」手機具備目前業界最大的4吋外屏幕，並擁有驚人的165Hz更新率及2,400nit峰值亮度。內屏更有有6.9吋，提供FHD+解像度及85.33%屏佔比，同時水滴形轉軸通過60萬次的摺疊測試，配合1.5米防水，摺機中少見的強桿。其他規格包括S8s Gen 3處理器、12GB RAM、512GB ROM、50MP雙主鏡頭及4,000mAh電池，其中鏡頭具備相片優化、自調快門、超級變焦等AI輔助功能。