譚嘉儀索泳照再升Cup　首次家庭圑抵玩400蚊一晚

歌手譚嘉儀日前在社交網分享在泰國着黃色貼身泳裝的靚相後，近日又上載另一批泳裝，穿上白色比堅尼，性感度全面升級，而另一張則是穿上運動裝泳裝在水上樂園玩遊戲， 大晒健康美。

嘉儀接受訪問時表示：「其實唔係帶咗好多泳衣去，本身諗住去玩，唔係為影相，只係帶咗三套咋，同埋我好鍾意泰國，啲景靚，嘢又好食。」她又謂此行玩得特別開心，因為難得一家人及親戚可以同行，圑中有老有嫩，最多謝家姐負責所有行程：「因為我8月生日，家姐就話不如試吓組圑成家人一齊去旅行，呢次係首次嘅家庭圑，玩咗6日5夜，住埋同一間Resort，客廳、幾間睡房，又可以喺泳池度食早餐，價錢又唔貴，都係3000幾一夜，8個人平均唔使400蚊一夜，好抵。」

她又說因在當地狂玩狂食，結果增磅不少，返港後要努力減肥迎接10月25及26日假演藝學院舉行一連兩場演唱會，問到她到有其肖像的演唱會應援巴士打卡，她感謝說多謝主辦的安排，不少朋友都表示看見其應援巴，大收宣之效，她說：「因為主辦對我咁好，我都要努力減磅、練歌，做個最好嘅演唱會報答佢哋。」