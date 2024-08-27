領展「街坊車神挑戰賽2024」第二輪大戰　號召樂富、藍田及沙田街坊參賽

【營業資訊】領展「街坊車神挑戰賽 2024」首輪賽事已於TKO Spot、T Town及愛東商場圓滿結束，吸引眾多街坊踴躍參與。第二輪賽事由即日起至9月1日移師至樂富廣場、啟田商場及禾輋廣場舉行，有意爭奪各組別全港車神及今年新增的「狂人車神」榮譽的車手們，把握第二輪賽事的參賽機會，突破自我界限之餘，也為社區行善。

在首輪賽事中，將軍澳、天水圍及筲箕灣三區戰況激烈，其中將軍澳及筲箕灣兩區累積里數不相上下，結果將軍澳區以6,604公里成為第一輪比賽的「最高排名地區」，領展將以將軍澳區參賽者的名義，向區內有需要人士送贈 5 萬元愛心飯券。第二輪參賽的各路車神，可以第一輪比賽成績為目標，挑戰各組別的「香港街坊車神」榮譽，力爭2,000元 運動禮券。領展稍後亦會以第二輪比賽的「最高排名地區」當區參賽健兒的名義，送贈總值5萬元飯券予該區有需要人士。兩輪比賽合計捐贈10萬元飯券，讓愛心傳遍社區。

商場漫畫風格打卡場景 激勵鬥志 釋放潛能

世界上並非人人都是世界冠軍，但無阻大家激發個人潛能，只要每天比昨日進步一點點，都能夠成為更好的自己！今年「街坊車神挑戰賽」以漫畫風格設計了一系列打卡位，讓車手在踩車時感受熱血，激勵大家揮發汗水，全力爭勝。

各組別的即時排名會於比賽現場及活動網頁實時發布，大家可隨時隨地緊貼戰況。