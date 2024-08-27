東華三院「連結善心惠社群」推進多元服務發展　關顧社區各階層

東華三院鄧明慧主席（第一排左四）、董事局成員與行政總監蘇祐安先生（第二排右一）於傳媒午宴上，呼籲市民支持8月28日的「東華三院賣旗日」。（客戶提供）

【特約報道】東華三院「連結善心惠社群」傳媒午宴早前於東華醫院李兆忠紀念大樓地下禮堂舉行，邀得各傳媒友好，以及該院新一屆甲辰年董事局成員和管理層等共聚一堂，相互交流，讓傳媒友好加深了解該院各項服務的最新發展。

東華三院主席鄧明慧女士於午宴上表示﹕「今年的傳媒午宴以『連結善心惠社群』為主題，代表東華三院將社會上的善心連結起來，在社區築起善業網絡，全力推進屬下醫療衞生、教育、社會服務、房屋民生、歷史文化保育，以及公共服務各大服務範疇的發展，加入更多創新元素，以關顧不同階層的社群。」

鄧明慧主席續稱，「東華三院一直積極與本地社區團體、機構以及內地單位，尋找協作及交流機會，不斷推進服務的多元發展。」為推動服務進一步融入國家發展大局，東華三院透過考察交流團、研討會及簽訂合作框架等多方途徑，加強該院服務單位與內地方面的溝通協作。該院並為員工、師生舉辦不同活動，讓其加深了解國家最新概況與發展機遇。

東華三院服務發展與時俱進，持續推陳出新。於活動上，鄧明慧主席簡介該院多項重點服務的發展，包括廣華醫院重建計劃的最新工程進展、免費及資助醫療服務、師生交流團與國情教育課程、環保村、土瓜灣社區客廳、簡約公屋及過渡性房屋項目的發展，以及多個歷史文化保育和推廣活動等。

適逢該院今年大型的全港籌募活動「東華三院賣旗日」將於8月28日(星期三)舉行，鄧明慧主席亦向在場傳媒友好介紹，該院今年再次夥拍本地藝術家PureHay為活動設計紙旗。今年的賣旗日以「扭出善心」為主題，一套四款的紙旗設計以「扭蛋」元素結合動漫繪畫風格，展示該院轄下醫療、教育、社會、歷史文化保育及公共服務，傳遞東華三院154年來，服務範疇多元創新，不斷為市民生活帶來喜悅，同時希望市民繼續支持東華三院，一起享受行善的樂趣。

為配合賣旗活動，該院早前已開展一系列的社交媒體活動。其中，參加者只要參與並透過「8.28賣旗日 籌集善心Go!」濾鏡遊戲拍下有趣的遊戲過程，標註@tungwahgroup及把帳號列為公開分享。假如其內容被揀選作轉發可獲精美限量版紀念品，包括帆布袋、多層文件夾和賣旗日紀念襟章，詳情請追蹤該院社交平台(@tungwahgroup)。

同時，隨着電子支付愈來愈普及，該院於賣旗日亦新增「直接掃碼」支付方式，為善長途人提供更多捐款途徑。東華三院學生義工的旗袋上印備了BoC Pay、 PayMe、 WeChat Pay HK、 轉數快、支付寶香港及八達通的二維碼卡，善長只需用對應手機應用程式掃描二維碼便可即時捐款。

鄧明慧主席呼籲社會大眾踴躍支持東華三院賣旗日，善款將用作支持該院各項社會福利及教育服務的發展，希望市民一同支持賣旗及透過網絡的力量，將該院的關愛精神傳揚開去。

東華三院行政總監蘇祐安先生在傳媒午宴上表示，該院現時籌建和營運3個過渡性房屋項目。就近日「啟德．東寓」出現的狀況，他強調該院做事一向開誠布公，樂意向公眾提供相關資訊。「啟德．東寓」於今年3月按政府規範作驗收並獲發入伙紙，而該院職員與住戶交接單位時亦再為單位檢查，如有住戶反映會安排執修工作。

對於該過渡性房屋項目於入伙後出現水管和牆身滲漏問題，蘇祐安先生強調，「東華三院已即時與聘用的專業建築顧問團隊及政府溝通，迅速找出問題根源及作改善措施。現時已就水壓問題加裝水壓減壓裝置，及為住戶單位檢查及維修喉管，情況已解決；稍後亦會為剩餘20%受影響單位安排時間為牆身執修。」另外，項目採取開放式走廊設計，是為增加採光和通風，惟遇到極端天氣和下大雨時，部分住戶或受雨水影響，該院亦已主動提供沙包等擋水設施，亦擬在符合消防安全情況下，在適當位置加裝擋雨板。該院物業管理和社工團隊致力為居民提供各項家庭和社會服務，如舉辦鄰舍活動，並提供舒適的居住環境。該院歡迎住戶如遇到住屋疑難，或在問題出現初期即可直接聯絡管理處人員，該院定當積極提供改善工作。

東華三院最新重點服務發展

醫療衞生服務

• 廣華醫院重建計劃的第一期工程完成，醫院各部門及所有病人服務於2023年4月至6月遷入新大樓，包括東華三院自行營運的8個中西醫療服務單位。第二期工程於2023年7月底展開，預計2027/2028年度竣工。舊院主座大樓東翼和北翼、東華三院余振強紀念醫療中心及職工宿舍的拆卸工作於今年7月順利完成。

• 與衞生署簽訂東華三院笑融牙科服務 (護齒同行)為期2.5年的合作協議，於今年7月起將服務擴展至為成年自閉症譜系障礙患者提供免費牙科服務。

• 東華三院香港大學中醫診所暨教研中心(中西區)翻新及擴展工程於2023年4月開展，分階段進行，預計今年第3季全部完成。

• 病人助醫計劃資助有經濟困難的女士接受乳癌診斷和治療，東華三院醫療中心(北角)亦推出「胸肺健康普查計劃」，協助高風險市民偵測肺癌，更為有經濟困難的市民和高危群組，提供全額或半額資助。

教育服務

• 2023-2024學年共舉辦超過100個師生考察團/交流團；新學年東華三院學生大使參訪團將到訪澳洲悉尼及墨爾本。

• 學生交流團足跡遍及國內多個省市，包括北京、上海、廣西、海南及新疆等；

• 延展屬校與內地姊妹學校所簽訂的配對協議及協作交流，同時加強愛國及國情教育。

• 兩所幼稚園開幕及命名，包括東華三院文頴怡幼稚園及東華三院韋祥智紀念幼稚園。

社會服務

• 「環保村」 E-Co Village於7月30日正式投入服務，位處已修復的將軍澳第一期堆填區地段B，將透過一系列環保活動推廣環保訊息及綠色科技，並全力推動大眾實踐減廢、低碳節能的可持續生活方式。

• 「土瓜灣社區客廳」由華潤隆地轄下的「潤愛同行」提供場地、東華三院負責營運，並由關愛基金提供營運費用，在7月1日正式投入服務，為居於九龍城區內不適切房屋住戶提供延展生活空間。

• 房屋局7月批出全港首個「簡約公屋」項目—元朗攸壆路簡約公屋項目的營運及管理服務合約予「領先管理有限公司—東華三院聯營」，合約包括60個月的營運期，由東華三院負責提供社會服務。項目佔地89,000平方米，包括10座樓高3層的住宅單位，提供不少於2,150個簡約公屋單位。

歷史及文化保育

• 「落葉歸根—東華三院原籍安葬服務與文化遺產保育展覽」於今年6月舉行，由東華三院主辦，香港歷史博物館協辦，是首次在本地以原籍安葬服務為主題的專題展覽，回顧東華三院協助海外華人落葉歸根的歷史。

• 促進歷史文化交流，包括5月為屬校師生舉辦歷史文化教育活動、6月參加香港檔案學會主辦「香港國際檔案週」2024 — 檔案博覽。

公共服務

• 為慶祝中華人民共和國成立75周年及傳承中國傳統，一年一度的盛事 — 甲辰年奉祀文武二帝秋祭大典將於9月26日於文武廟舉辦。

• 東華三院2019 年承辦寰宇殯儀館後進行大翻新，今年開始再續辦5年並將引入科技化管理，推出不同創新項目，致力優化殯儀服務，包括：網上預約靈堂系統及智能停車管理系統。

房屋發展項目

• 營運3個過渡性房屋項目 —「啟德．東寓」、「樂和．東寓」及「流浮．東寓」，合共提供超過2,100個單位，為長期輪候公屋或現居不適切住所的基層家庭，提供舒適及有生活質素的住房選擇。

• 融合該院不同的服務元素，為居民帶來不同的生活體驗。