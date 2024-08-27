珍妮花露柏絲申請離婚後　賓艾佛力搭上甘迺迪後人

美國天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）上周申請與美國男星賓艾佛力（Ben Affleck）離婚，而賓佬被爆最近幾周都與已故美國前總統約翰甘迺迪弟弟羅拔甘迺迪兒子小羅拔甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr）的36歲作家女兒Kick Kennedy密密約會。知情者透露，Kick與52歲的賓佬享受一起的時光，但女方對關係守口如瓶，因為她不想被外界視為破壞賓佬與珍妮花婚姻的「小三」：「賓佬幾年前同珍妮花復合前，曾經短暫同Kick拍過散拖，佢哋相識係因為賓佬住喺波士頓，而如果你住喺波士頓，甘迺迪家族就等同皇室。所以當佢同Kick開始交往時，曾經確信自己進入咗甘迺迪家族。但女方當時太年青，未準備好認真。」

知情者指賓佬與Kick當初的戀情，未有與賓佬跟珍妮花復合所重疊：「佢哋婚姻中冇任何出軌，但對Kick啲朋友嚟講係好有趣，因為賓佬一離婚就同一個舊女友一齊，而佢係視嗰家人為皇室。Kick係覺得賓佬好聰明，好係佢口味，但唔想講咁多因為唔想被視為小三。Kick好冧賓佬，好老實佢唔會理珍妮花點諗。佢哋最近約會時，佢同珍妮花已經分開咗，賓佬係誚講得好清楚。珍妮花喺離婚文件寫兩人分手日期係4月都係證明咗呢樣嘢。賓佬同Kick都係見步行步，但到依家佢都鍾意同賓佬一齊。佢哋主要喺比華利山酒店約會，因為佢畀啲名人其他地方享受唔到嘅私隱。啲人覺得Kick個樣似賓佬前妻珍妮花嘉娜（Jennifer Garner）亦令佢好開心，因為佢覺得對方好靚女。」