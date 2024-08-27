限定聯乘　推出國際級美食

當不同風格的大廚合作，可以產生火花，近日有創意大廚雙雙聯手，推出新派的中菜，亦有吸睛的西餐和啱打卡的美酒，選擇就更豐富。

川滬之味

上海菜和川菜同樣是本地人喜愛的菜系，尖沙咀川滬菜餐廳和杜拜分店的主廚合作，於8月30日至9月30日推出海納百川嘗味菜單，本地餐廳會負責上海菜，杜拜主廚則打造四川菜。菜式包括醬油㸆鱔絲、宮保辣肉乳豬件、椒麻鱈魚筍及火燄和牛叉燒等，客人可選升級葡萄酒及清酒拼配，又或無酒精配搭，一次過感受兩地風味。

精心調酒

看調酒師調配雞尾酒，賞心悅目。灣仔精品酒店意大利餐廳於8月12日和著名調酒師Jade Lau合作，Jade會調配3款限定雞尾酒，用來配搭餐廳的經典菜式及香檳，打造五道菜雞尾酒及香檳配對晚宴。Magic Cloud以乳酪青瓜油脂浸泡原味氈酒、大利佛手柑利口酒、柚子利口酒和檸檬汁調配，口味清新。Amalfian Bee以檸檬氈酒配小茴香等食材，鹹甜交雜。至於 Coffee Pompelmo，粉紅西柚氈酒配咖啡，滿滿花香。用來拼配芝士蛋黃慕絲魚子醬前菜、燜煮洋葱海膽醬伴黑鱈魚柳和自家製意大利雪糕等美食，別具風味。

老友聯手

和心靈相通的朋友齊齊入廚，顯得更合拍。尖沙咀法日餐廳主廚Frankie Wong和老友Chef Ton是烹飪學院的同學，亦曾在同一餐廳工作，感情深厚，因應餐廳2周年，他們會於8月30日、31日及9月1日推出兄弟同心四手聯乘晚宴，當中有多款創意菜式。北寄貝配糖豆、魚湯泡沫和海藻油，滿口海洋氣息。甜薯的撻皮內有巴代利亞奶凍、薯片、薯蓉、橙和多士，層次豐富。縞海老加菠蘿番茄、自家製番茄醬、白桃配蝦湯和羅勒油。其他還有萵筍魚子醬撻、甘鯛立鱗燒和龍蝦配櫻花蝦瓜醬等，甜品有柑橘清酒啫喱配塔丁蘋果撻，每道菜的配搭都有驚喜。

新派創意

中菜大廚經驗豐富，近年亦多見年輕有幹勁的新主廚。灣仔五星級酒店米芝蓮二星中菜廳主廚洪志光師傅和中環新派中菜廳主廚李韋傑師傅合作，於9月26日及10月3日推出8道菜的四手晚宴，菜式包括麻辣牛胸腺和酥皮佛跳牆等矜貴菜式，高質食材再加創意烹飪方式和擺盤，讓食客感受與別不同的中菜滋味。

融合兩地菜系

中國菜系各有特色，金鐘五星級酒店福建菜餐廳和黃大仙米芝蓮必比登推介中菜廳合作，於9月25日及26日推出9道菜聯乘晚宴，為客人帶來連串閩南和粵菜美食。頭盤是兩間餐廳合作設計獻萃八寶盒，內有龍眼蜜餞金蠔、蘋果蜜餞雞肝撻、蒸菜包及香酥脆蝦棗等，之後有傳統佛跳牆、頭水紫菜蝦膠釀關東遼參、金牌小炒皇、二十五年花雕葱油河田雞、紅糟本地龍蝦和砂鍋炒飯，最後以遠年陳皮紅豆沙配芝麻卷及金瓜手工芋呢配手工麻糍作結，客人可選擇配酒或茶湯，感受更深。