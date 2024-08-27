郭富城廁所被偶遇　網民稱屙人生最開心一篤尿

天王郭富城現正紅館開騷，他早前於快餐店吃早餐時被網民爸爸偶遇，網民在社交平台分享遇到城城的經過，被笑指是不是在拍《麥路人》，但網民就表示城城是真的在吃早餐。網民表示爸爸當時有上前問城城可否合照，而城城即說：「依家唔方便住，等我食埋個餐先。」可見他相當親民。

網民分享完後，有不少的網民跟隨留言，表示自己也曾偶遇城城，當中有一個偶遇有很多人回覆。該網民寫下在「廁所」偶遇郭富城，過程超搞笑：「我追咗佢好多年，好鍾意佢，有一年大年初一夜晚（唔記得邊年，總之係城城做牛魔王嗰年），我喺尖沙咀港威睇午夜場，入場前去港威Marco Polo對面嗰廁所，廁所冇人我用尿兜，去到一半，有一個人行埋嚟，用我隔籬嗰個，我下意識望一望，我嘩咗出嚟話:『嘩，阿王呀！』，佢回我話：『你好！新年快樂！』之後出咗廁所我仲同佢影相，嗰一篤我肯定係我人生最開心嘅一篤尿！」

該網民分享與城城一同去洗手間的開心經歷後，有其他網民抵死問：「有冇望下小城城幾大」、「畀我實開心到粒腎石都震碎。」該網民又認真回覆他：「唔會啦，咁尷尬！」該網民更開心分享與城城去完洗手間的合照：「有相為證，好開心，同天王阿王去完個旺廁之後，我記得嗰年都好順好旺！」其他網民亦大讚城城「貼地」及「冇架子」。