本日日本：食買玩體驗　大阪注目新蒲點

說大阪是購物天堂應該沒有多少人反對，大大小小的百貨公司、專門店及藥妝店等，每次到訪例必銀包大出血。該處近期有不少新商場落成，其中位於岸和田市蜻蛉池公園旁便有面積達28,893平方米的新一代商場開幕，巴閉之處係除美食及購物外，還集合桑拿、住宿及表演等多種功能於一身，一條龍滿足不同願望！另外梅田區最近亦有兩個注目商場登場，無論想痛快血拼抑或大吃大喝都得到滿足。

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一站式空間 Shopping加露營

於5月在大阪府南部岸和田市開業的新商場WHATAWON，以新一代商場作定位，其特別之處係突破一般商場的飲食及購物框框。新商場主要分為15個區域，包括聚集時裝、雜貨及食品商店的WBOX，帶來博多屋台美食等選擇的Gourman's美食廣場，可購買及即場享用新鮮海產的北海道市場marche de HOKKAIDO，還有主打世界各地不同產品的Shoreditch High Street等。與此同時場內有提供陶板浴、露天風呂及桑拿設施的京町湯屋SOKOTOTO，湯屋旁邊則有利用6間移動房屋（Trailer House）構成的住宿設施SOKOTOTO Hanare，內裏提供雙層床及梳化等家具，日用品及設施一齊俱全。意猶未盡的話，商場還有Camp Area供露營初哥一嘗箇中滋味。其他玩樂設施方面，有音樂Live Show表演場地Floor Disco Ball、高爾夫球體驗練習場Simulation Golf、戶外滑板場Skateboard Park，及讓小朋友盡情奔跑放電的草地Slope Park等。留意設施內採用全電子支付系統。

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全國滋味 輕鬆入手

大阪梅田一向商場林立，剛於7月就有新商場KITTE大阪加入戰團。商場位於JP TOWER大阪內的地庫1樓至6樓，合共有144間商店。購物區主要集中在2樓及3樓，2樓打着「Feel JAPAN Journey」旗號，主要是日本各縣的主題店，包括北海道、新潟、沖繩、鹿兒島、岡山等，可買勻全日本的土產！3樓則以「Made in Japan」的店舖居多，如皮製袋專門店豐岡鞄、今治浴巾等。想開餐的話，4樓集結超多大阪超人氣美食，包括串炸店串かつだるま及串揚げ咲くら、1979年創業的章魚燒店蛸之徹、首次在大阪開店的東京老舖洋食店日本橋三代目たいめいけん等。5樓集中較高檔的餐廳，有創業60多年的鰻魚料理店うなぎ旬菜庵室大阪竹葉亭、主打牛扒的Benjamin Steak House、飛驒牛專門店馬喰一代等。地庫1樓有以「成人的聚會場所」為概念的酒吧巷子Umeyoko，內裏雲集17間居酒屋風格的餐廳，除了日本料理，還可享用意大利美食，大快朵頤冇難度。

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鄰近車站 開餐必去

提起梅田的新落成商場，不得不提設在商業大樓INOGATE大阪內的BARCHICA03。樓高23層的大樓與JR大阪站西口相連，商場佔據了2至5樓，主打約50間餐廳，2樓焦點有來自東京新宿的飯糰店發酵まんま， 主打用味噌、醬油、納豆、醃菜和芝士等多種發酵食品製成的飯糰。3樓以All Day Dining為主題，推介當中的西班牙餐廳XIRINGUITO Escribà，必吃之選有正宗口味的海鮮飯及墨魚汁Fideua。4樓集合老字號及人氣食店，價錢較實惠，包括大阪堺魚市場名店天婦羅大吉、大阪北新地話題店壽司赤酢姊妹店壽司赤酢遊、曾根崎蕎麥麵老店夕霧Soba瓢亭等。5樓則集合一眾人龍店，以及很難預約的餐廳，包括谷町六丁目人氣立食居酒屋立吞めがね堂、燒肉店黑毛和牛吟味屋、創業20年的鐵板燒店舖鐵板神社，還有大阪大正區人氣居酒屋乃ノ家。6樓有蔦屋書店進駐，店內同時設有咖啡店、空中花園、共享休息區等，可眺望都市公園景色，十分寫意！