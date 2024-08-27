東冲有料到：曼谷旅遊新地標

位於BTS National Stadium站前不遠處的Banthadthong，現成了尋找泰國地道美食必到一站，墟冚程度跟唐人街可謂不相伯仲。（胡慧冲提供）

所謂新地標，其實已存在一段時間，但最近卻忽然爆紅！其一是Banthadthong，位於BTS National Stadium站前不遠處，我曾稱這裏為「運動一條街」，事關該處有很多售賣運動用品、運動服及獎盃等店舖，但現在可改名為「搵食一條街」，事關一條大直路兩旁的舊樓地舖現已開設了大量食肆。你或許會聯想到同樣食肆林立的曼谷唐人街，但兩者依然有明顯分別，唐人街除了食肆外，舖與舖之間同時夾雜了藥坊及錶行之類的商店，入夜後街上則有小販攤檔，非常熱鬧。Banthadthong則九成店舖是食肆，兼且沒有多少小販。

由於這裏是大學區，所以有很年輕人幫襯。除了正餐，亦有甜品店，甚至可找到Fine Dining的餐廳。一傳十、十傳百的情況下，現時除了本地人外，亦吸引很多遊客光顧，成了尋找泰國地道美食必到一站，墟冚程度跟唐人街可謂不相伯仲。

另一新地標是Song Wat，位置是曼谷唐人街後方。街道上的建築幾乎全是過百年歷史的兩層高建築，由於建築本身散發古舊風情，絕對係打卡勝地。與此同時，不少建築內開設了咖啡店、甜品店、酒店、博物館及售賣紀念品的地方，洋溢着文青味道，近年深得本地人歡心，也逐漸獲得旅客垂青。你大可早上前來享用泰式早餐，之後逛逛博物館，接着來一碗牛丸河當午餐，亦不妨到甜品店或咖啡店邊吃喝邊打卡，再到街頭巷尾欣賞壁畫，還可到店舖欣賞即場Jazz演奏，觀賞完畢再來一頓晚餐，絕對能消磨一整天。

這兩處絕對是現今新一代到訪曼谷時必去熱點。

胡慧冲