歌神陳奕迅女兒陳康堤(包包)遺傳了父母最強基因,19歲的她樣子標致外形亮眼、作風相當低調,散發星味。最近,她的感情生活備受關注,日前媽媽徐濠縈在社交平台分享日本出遊照片,疑似意外曝光女兒的新戀情,引發網友熱討。

相片中,見康堤與一名身形壯碩的男子正在漫步街頭,兩人穿上黑白簡約便服,雖然未有親密互動,但卻被眼尖的網友發現,該名男子真實身份是日本混血男模Shou Honda。他更在2024年5月中的時候,就已經在IG曬出與陳康堤的合照:「W24 brought the best memories and people。」兩人一起開心滑雪,引發聯想。

Shou Honda不僅外貌出眾,還是一名滑雪高手。最近,Shou Honda在社交媒體上分享了他與康堤在沙灘看日落的相片,以及他們參加戶外音樂節的照片,過從甚密。