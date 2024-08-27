張蔓莎新歌發布獲好友捧場　跟家姐合唱有難度

歌手張蔓莎（Sabrina）舉行新歌《細間始終你好》發布會，獲家姐張蔓姿，好友上山詩鈉女兒Hilary，朱鑑然、湯鎮業孖仔仔湯君慈（Bruce）及湯君耀（Chris），陳凱詠(Jace)、顧定軒及王嘉儀(Sophy )等現身支持。

Sabrina現場獻唱新歌，又指因這首歌多得唱片公司支持，讓她一次過滿足三個心願，包括開限定小店，且在拍攝MV的限定小店裏面舉行發布會及在店中發售她相關的商品，雖然限定店只經營短短幾日，但花費不少。問到可會跟家姐張蔓姿合唱？她坦言有難度，因兩姊妹分屬不同的唱片公司，但已計劃好與其他歌手合唱，又賣關子謂：「係男仔嚟嘅，邊個就唔講住。」Sabrina又言做歌手難，尤其靠唱歌搵錢方面，不過有信心不會令唱片公司蝕本，至於現年30歲的她可有拍拖？她稱已單身一段時間，問到會否考慮捧她場的朱鑑然或湯鎮業孖仔湯君慈（Bruce）及湯君耀（Chris）？她拒絕謂：「佢哋係同公司藝人，係一家人，佢哋好似我阿哥咁，雖然佢哋好好，但冇嗰種感覺。」

而前來捧好友場的Jace表示跟Sabrina兩姊妹識於微時，雖然讀不同大學，但早已是朋友，現時又同行，故關係更加親切，笑言為表支持會狂掃好友的商品。問可會計劃合唱？身為獨立歌手的她覺得有可能：「同Sabrina機會大啲，但張蔓姿因公司關係就難啲。」 至於其個人發展，她望9月再推出第三首個人單曲，連跟Edan的合唱歌，今年已推出了4首歌，有謂屬多產歌手，她直認：「我多嘢諗嘛。」