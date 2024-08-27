蘇皓兒拍SheShe戲勁心動　望住鄧月平面紅嗌浪漫

藝人蘇皓兒（Chloe）與鄧月平主演的Viu Original本地原創劇《同居少女諸事卜》最近播出，劇中兩人關係曖昧，二人不乏粉紅抱抱、面貼面等親密鏡頭，當中一幕Chloe在球場酒醉與鄧月平深情近距離互望的戲份，氣氛浪漫，拍攝期間，二人笑言拍到面紅耳熱，有點尷尬，Chloe表示：「其實圍讀劇本時都有啲面紅，雖然我之前都有拍過同女仔親密戲，但今次呢個真係好浪漫，醉酒面對面望住對方，有面紅耳熱心動感覺，加上鄧月平好靚，我本身都好鍾意欣賞女仔，所以出嚟感覺好浪漫，成個畫面好唯美，好有日系或韓劇感覺。」

而鄧月平初嘗飾演較Man的角色，她指自己平時外表雖然女性化，但實際性格屬於「男人底」，所以未有太大難度，並笑言終於可以發揮自己真實性格：「今次係我第二次同女仔親密鏡頭，不過今次較大挑戰係Chloe比較高，但我角色嘅氣場要高過佢，所以我盡量調節自己，令自己高度唔高，但氣場要高。」

談到現實中兩人可有被同性追求的經歷時？鄧月平坦言試過：「我有個由中一到依家都感情要好嘅朋友，我到今時今日都話對方中學時鍾意過我，但佢死口唔認，點解我覺得佢鍾意我？當年佢送咗隻公仔畀我，然後眼甘甘望住我、想同我表白。」Chloe就自爆讀書時比較「摺」，莫說是女仔，就連男仔追求者都不多。

另外，劇中兩人有打籃球戲分，現實中Chloe熱愛籃球，她稱：「每次工作要打籃球都有少少壓力，近排開工較密，少練波，所以拍攝打籃球時有啲緊張，希望出嚟效果好，相信自己有少少功架喺度。」至於鄧月平自言完全不懂打籃球，接到劇本知道自己要打籃球，才匆匆買籃球回家學打。