港姐︱倪樂琳平衡力有問題？屋企練定着高踭鞋行Catwalk

《2024香港小姐競選》15位候選佳麗今日（27日）在旺角出席活動，佳麗以背心配波鞋以Catwalk先後出場，大熱佳麗（2）倪樂琳指今次行catwalk，不用穿高踭鞋，以波鞋上台，行走起來更穩陣，信心大增，她說：「着高踭鞋就高貴啲，但係我哋對高踭鞋成4吋高，所以係難啲。但係比賽都要着高踭鞋，所以都會喺屋企着高踭鞋行，對鏡練習，初時都行都幾奇怪，因為除咗大學畢業禮就冇着過高踭鞋，要慢慢習慣。」講到港姐以高貴晚裝拍攝的主題曲MV曝光，她笑言從來也未見過自己如此有女人味，因平日也穿得比較casual，相當喜歡MV。

（11）梁嘉莹指昨晚睡得不好，感到狀態麻麻。至於行catwalk，因平日也會着高踭鞋，4吋高以內的高踭鞋也能適應，但透露接受catwalk訓練時，導師也指她眼神不夠自然，有時會瞪大眼，眼神凌厲，比較惡，會作出改善。

至於（7）秦冀雯、（8）盧凱怡和（9）陳甜甜皆獲得「最佳腕表演繹獎」。身高1米78模特兒身形的（14）楊梓瑤雖然未獲獎項，但對行catwalk和自己則信心爆棚。行慣天橋的她覺得駕輕就熟，也可惜沒有獎項，她笑說：「今日啲甫士都算簡單，自己身高比較突出，都會互相分享擺甫士，自己冇必殺甫士，因為擺咩甫士都咁靚，哈哈。」決賽才藝表演跳扇子舞的她指一向有跳Jazz舞蹈，覺得可以在才藝表演環節搶分。

陳甜甜雖然獲獎，但覺得行catwalk有一定難度，會多睇片學習，才藝表演跳K-pop，她笑說：「都冇壓力，因為楊梓瑤話有獎嘅話會送隻戒指畀我，自己會投票支持佢，亦都叫家人投佢一票。」