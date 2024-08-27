林峯聞容祖兒台上跌倒　關心慰問：叫佢諗諗拍《九龍城寨》

藝人林峯今日（27日）現身代言手機發佈會。他表示平日也有以手機替3歲囡囡「格格」留倩影，大讚太太張馨月很好，提醒他要幫小朋友留下美好回憶，加上又懂得剪片，因此已幫小朋友留下了不少美好片段，也不時跟太太重溫成長片段，感覺Sweet，不過就笑指自己比較懶，很少獨個兒拍照，他笑謂：「我鍾意拍戲唔係好鍾意拍照，我對一啲靜態、定格嘅嘢要靠攝影師。」

不過他透露亦練得一手自拍好技術，方便在街上遇到粉絲要求時可以「露一手」，他說：「練咗10幾年，角度絕對冇問題。（冇試過拒絕？）一般都唔會，除非條街比較繁忙、會影響到其他人。」他笑言由他揸機自拍可自己控制角度及燈光，必定可拍出自己滿意的照片，問到太太是否滿意他的技術？他笑指太太絕對有投訴，因太太本身有天分，攝影技術比他高很多。

提到他即將於澳門開騷，他表示近日正忙於綵排：「好多快歌都要重新編排過舞步，要由零開始排，依家排咗一半。」問到今次是否安排了不少舞台機關？他坦言還未實際踩台：「開3面台，升降台一定有，當然會注意安全。」提到容祖兒早前在澳門開騷時，因台上機關發生問題導致她跌到，他即問記者：「佢冇事嘛？（佢話有武功底子所以冇問題。）咁叫佢諗諗拍《九龍城寨之圍城》，哈哈！」他強調自己一直有注重舞台上的安全，不過指有時亦因為燈光影響看不到舞台。

談到他早前跟吳卓羲一起入場欣賞郭富城演唱會，他表示要向這位舞台王者取經學習。問他是否陪被傳分手的吳卓羲散心？他笑謂：「咁你哋問返佢，我哋咁多年一向都唔傾呢啲嘢。（佢有冇呻悶？）冇喎，淨係呻自己失業，我真係唔信，他點會失業。」他表示大家經常會相約吃飯，每次都很開心，不過近日為開騷進入半閉關狀態才較少聚會，又指對方跟平日一樣並沒有異樣：「仍然係咁靚仔。（介紹女仔畀佢？）我識嘅佢都識。（幫佢篩選下？）咁大個人自己搞啦，得㗎啦，專心做嘢啦。」